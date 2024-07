Storage SSD di Serverplan: la soluzione ideale per una gestione dei dati efficiente

La velocità non è tutto, vero, ma è altrettanto vero che gioca un ruolo fondamentale nel mondo online. Quante possibilità ci sono che un sito web lento offra un’esperienza d’uso soddisfacente? Poche. E che converta? Ancora di meno. E non lo diciamo noi, ma innumerevoli studi del settore sui siti web tradizionali e gli e-commerce.

Uno degli aspetti che viene preso meno in considerazione quando si acquista un piano hosting è la tipologia di disco usato per ospitare i dati del proprio sito web. In realtà si tratta di un elemento che spesso e volentieri fa la differenza tra un hosting mediocre e uno di livello. Ad esempio c’è una differenza tra l’adozione di un vecchio HDD e un SSD tradizionale. Ed è ugualmente diverso affidarsi ai più moderni SSD NVMe.

La soluzione ideale per ottenere un sito web veloce e una gestione dei dati efficiente è lo storage SSD NVMe. In Italia tra i pochi fornitori hosting a offrire questa tipologia di unità SSD su tutti i piani è Serverplan, azienda con sede a Cassino punto di riferimento nel settore hosting.

Cos’è un’unità SSD NVMe

NVMe (Non-Volatile Memory Express) è un’interfaccia di comunicazione che nasce per superare i limiti dell’SSD relativi al suo collegamento alla scheda madre tramite l’interfaccia SATA o (più di rado) SAS. Per la prima interfaccia, la più diffusa, il limite di trasferimento è fissato a 500 MB/s. Per la seconda invece si arriva a 1.000 MB/s reali. NVMe va a rivoluzionare entrambe le interfacce precedenti connettendosi direttamente al bus PCI Express (PCIe), lo stesso utilizzato dal processore per dialogare con la scheda video. In linea teorica, NVMe consente di raggiungere una velocità di trasferimento pari a 32 Gb/s.

Al termine di un test svolto da Serverplan, in cui sono state messe a confronto le varie tipologie di disco (SATA HDD, SATA SSD e NVMe), la tecnologia NVMe è risultata 15 volte più veloce del tradizionale SSD, con 600.000 operazioni svolte in un secondo contro le 40.000 dell’unità SATA SSD.

I vantaggi del disco SSD NVMe

I dischi NVMe offrono innegabili vantaggi ai proprietari di qualsiasi progetto online, sia esso un sito di notizie, un blog personale o un e-commerce. Le prestazioni nettamente superiori rispetto alle macchine con HDD e SSD restituiscono performance tali da migliorare in maniera sensibile la velocità di caricamento di un sito.

E se un sito è più veloce, in automatico:

gli utenti navigano più a lungo tra le sue pagine;

il tasso di conversione aumenta, per guadagni maggiori da subito;

il processo di scrittura e caricamento dei file (foto, video, ecc.) diventa più efficiente;

la user experience migliora, a tutto vantaggio del posizionamento del sito nella SERP (search engine results pages);

I piani hosting di Serverplan con i dischi SSD NVMe

L’azienda italiana Serverplan include le più recenti unità SSD NVMe su tutte le sue soluzioni hosting. Tra queste vi sono anche i piani Hosting WordPress, tra i più gettonati per chi sta aprendo un nuovo sito web o un e-commerce. Maggiori dettagli su caratteristiche e prezzi su questa pagina del sito Serverplan.