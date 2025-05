Streaming senza limiti: NOW TV è la scelta più flessibile e conveniente per il divertimento

Se ami lo sport che fa battere il cuore, le serie che si divorano in una notte o i film che meritano il popcorn, c’è un posto digitale che fa per te: NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky pensato per chi vuole il meglio, ma senza complicazioni. Niente parabole, nessun vincolo: solo grande intrattenimento, dove e quando vuoi.

Sport, serie TV e tutto l’intrattenimento che desideri

Hai presente quella partita che tutti aspettano? O quel gran premio che ti fa venire i brividi? Con NOW Pass Sport, non ti perdi un solo secondo. Accedi in streaming a tutti i canali sportivi di Sky, tra cui Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport F1. Potrai seguire:

La Serie A TIM (3 partite in esclusiva per turno)

Tutta la Serie BKT

La UEFA Europa League e le partite della UEFA Conference League

Il tennis ATP, il basket NBA, la MotoGP, la Formula 1, il golf, la Premier League e molto altro

Con NOW Pass Entertainment, entri in un mondo di serie TV acclamate, documentari esclusivi e reality ad alto tasso di intrattenimento. Dalle ultime stagioni di The Last of Us e House of the Dragon, fino ai titoli originali Sky e alle serie internazionali, ogni episodio è pronto per essere gustato, senza attese. E per chi ama il brivido o le grandi storie vere, ci sono anche tantissimi documentari crime, storici e biografici, tutti in streaming on demand. NOW è semplice e flessibile. Ti basta scegliere il pass che fa per te (Sport, Entertainment, Cinema o un combinato), attivare l’abbonamento, e iniziare a guardare. Puoi cambiare pass, disdire quando vuoi e utilizzare fino a 2 dispositivi in contemporanea, tra smart TV, smartphone, tablet e computer. E se vuoi il massimo,puoi attivare NOW Premium, che elimina la pubblicità e migliora la qualità video e audio.