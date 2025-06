Streaming sicuro in viaggio: attiva NordVPN in sconto con questo coupon

Se vuoi guardare i tuoi contenuti preferiti anche all’estero, senza blocchi o limiti geografici, questo è il momento giusto per attivare una VPN di qualità. La nuova offerta di NordVPN consente infatti di sottoscrivere il piano biennale con uno sconto totale del 77%, grazie a una promozione combinata con codice coupon BLAZE5.

Il prezzo finale è di 94,29 euro per due anni, pari a 3,95 euro al mese, con 30 giorni di prova garantita. Per sfruttare questa iniziativa bisogna andare sul sito di NordVPN, scegliere il piano che interessa e applicare il coupon suddetto.

Tutti i vantaggi della VPN NordVPN, ora in sconto

NordVPN è una delle soluzioni più complete e affidabili per chi desidera navigare in modo sicuro, accedere a contenuti bloccati in altri Paesi e proteggere i propri dati anche da reti pubbliche non protette. Il servizio offre più di 7.000 server distribuiti in tutto il mondo, permettendo di aggirare agevolmente restrizioni e censure, ad esempio per accedere a cataloghi Netflix, Prime Video, Hulu e altri servizi anche in viaggio.

Grazie alla crittografia avanzata e alla politica no-log, la tua attività online resta al sicuro da occhi indiscreti. Con un solo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, rendendo NordVPN perfetta anche per famiglie o piccoli team.

L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di NordVPN. Ti basterà selezionare il piano biennale e inserire il codice BLAZE5 per ottenere lo sconto extra. Il servizio include una garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni. Un’occasione concreta per blindare la tua connessione senza spendere troppo.