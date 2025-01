Su Bluesky arriva un feed personalizzato per video verticali

Con l’ufficialità del ban di TikTok sul territorio USA, gli altri social network possono contendersi una vasta fetta di utenza della piattaforma cinese. In questo contesto, i vari servizi si stanno contendendo il pubblico a suon di implementazioni e novità accattivanti.

Tra di essi figura senza dubbio Bluesky che, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato il lancio di un nuovo feed personalizzato per video verticali. La stessa piattaforma ha spiegato come gli utenti possono visualizzare una sezione video di tendenza nella scheda Explore dell’app mobile.

Così come avviene in altri contesti, l’utente può scorrere verso l’altro per visualizzare altri filmati. Lo stesso può scegliere di aggiungere il feed alla schermata iniziale o semplicemente aggiungerlo all’elenco dei feed.

Come spiegato da Bluesky, alcuni utenti potrebbero non visualizzare il feed in questione. Nel caso, la piattaforma consiglia di riavviare l’app.

Bluesky: con la chiusura di TikTok in USA l’utenza potrebbe ulteriormente crescere

Proprio in virtù della suddetta chiusura di TikTok negli states, Bluesky come AT Protocol, il protocollo decentralizzato che è la base del social network, è stato utilizzato anche per creare alternative al servizio proposto da Bytedance. A tal proposito, gli sviluppatori hanno creato soluzioni alternative come Tik.Blue, Skylight.Social e Bluescreen.Blue. Questi progetti sono attualmente in fase di sviluppo e, nel medio-lungo periodo, potrebbero divenire realtà molto più concrete.

D’altro canto Bluesky offre una piattaforma flessibile, che permette a sviluppatori volenterosi di dare libero sfogo alla propria fantasia. Giusto qualche giorno fa, per esempio, è stato presentato il progetto Flashes, piattaforma ancora in stato embrionale che vuole ricreare un social molto simile al primo Instagram.

A premiare il social sono i numeri, con i 20 milioni di utenti largamente superati già lo scorso ottobre e un bacino di utenza che, dati i recenti fatti, sembra essere destinato a crescere ancora in questi giorni.