SumUp Solo: il POS portatile ricco di funzionalità, in offerta a 69€

Se sei un imprenditore o un professionista che cerca un modo intelligente e conveniente per accettare pagamenti elettronici, per te c’è il POS Solo di SumUp in offerta a soli 69 euro, con uno sconto di ben 10 euro rispetto al prezzo di listino.

SumUp Solo ti offre un’esperienza di pagamento senza problemi con una commissione del 1,95% sulle transazioni, senza costi mensili fissi e con un formato tascabile che lo rende perfetto per i pagamenti in mobilità o al tavolo.

Inoltre, la sua interfaccia utente smart con touchscreen garantisce una facile gestione delle transazioni, sia per te che per i tuoi clienti.

Tutti i vantaggi di SumUp Solo

Una delle caratteristiche più interessanti del POS SumUp Solo è la possibilità di utilizzare la scheda SIM integrata con dati mobili gratuiti e illimitati o di connettersi al Wi-Fi. A ciò si aggiungono funzionalità avanzate, come gli importi suggeriti per le mance, le rendicontazioni sulle vendite, gli aggiornamenti automatici del software e la modalità Bluetooth.

Hai bisogno di stampare gli scontrini? Puoi acquistare SumUp Solo insieme alla stampante abbinata, per offrire anche ricevute ai tuoi clienti ovunque tu sia, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più professionale e completa.

Grazie al conto aziendale gratuito offerto da SumUp, avrai accesso ai tuoi incassi dopo un solo giorno lavorativo, anche nei weekend e durante le festività. Inoltre, riceverai una Mastercard aziendale gratuita e potrai effettuare bonifici senza commissioni.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua attività con il lettore di carte Solo di SumUp. Approfitta dell’offerta speciale a 69 euro e inizia a gestire i tuoi pagamenti in modo intelligente e conveniente.