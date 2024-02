Suncoast è disponibile: dove vedere il film in streaming

È disponibile in streaming, da questa settimana, il nuovo film Suncoast, scritto e diretto da Laura Chinn e interpretato da Nico Parker, Laura Linney e Woody Harrelson. Il è stato presentato il mese scorso, in anteprima mondiale, in occasione del Sundance Film Festival. Si tratta di una delle novità più interessanti del mese .

Da questa settimana, Suncoast è disponibile in streaming su Disney+, senza costi aggiuntivi. Tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming di Disney, quindi, hanno la possibilità di iniziare subito la visione del film, semplicemente collegandosi alla piattaforma tramite il link qui di sotto.

Sempre sfruttando il link riportato qui di sotto è possibile, per chi non ha un abbonamento Disney+, attivare una nuova sottoscrizione e accedere così alla piattaforma. Le opzioni sono molteplici: si parte da 5,99 euro al mese ed è possibile risparmiare due mesi andando ad attivare il piano annuale.

Per tutti i dettagli basta premere sul tasto di seguito.

Il trailer di Suncoast

Ecco il trailer ufficiale di Suncoast.

Suncoast è su Disney+: ecco come guardare il film

Il nuovo film di Laura Chinn è una delle principali novità del mese di febbraio per Disney+ ed è stato accolto in modo molto positivo sia dal pubblico che dalla critica. Si tratta, quindi, di una visione consigliata.

Per guardare Suncoast in streaming basta attivare un abbonamento a Disney+. Le opzioni sono:

Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese

Standard a 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

Premium a 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Per un accesso completo alla piattaforma, con i contenuti in 4K, è necessario puntare sul pianio Premium. Per iniziare subito la visione e per attivare un nuovo abbonamento a Disney+ basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.