Super Bowl 2024: attiva ora l'NFL Pass di DAZN a 0,99 €

Il Super Bowl 2024 è alle porte, e quest’anno promette di essere uno spettacolo indimenticabile. Immagina di poter vivere ogni momento di questo evento epico, dalla palla d’inizio fino all’ultimo secondo dell’Halftime Show, e tutto questo direttamente dalla comodità di casa tua. Puoi farlo grazie al NFL Pass di DAZN. E il costo? Solo 0,99 €.

DAZN NFL Pass: il tuo biglietto per il Super Bowl

Il Super Bowl non è solo una partita di football; è un vero e proprio evento culturale che unisce spettacolo, sport e musica in una festa vista da milioni di persone in tutto il mondo. Con il pass di DAZN, avrai accesso esclusivo alla trasmissione live del Super Bowl LVIII, direttamente da Las Vegas. Ma non è tutto: potrai goderti anche l’autentica trasmissione americana e l’Halftime Show, rendendo la tua esperienza ancora più speciale.

Per soli 0,99 €, il pass di DAZN ti offre molto più del semplice accesso alla partita. Avrai a disposizione NFL Network live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, insieme a una vasta gamma di programmi on-demand come Hard Knocks e molto altro. E la parte migliore? Puoi goderti tutto questo su una varietà di dispositivi: Chromecast, smart TV, PlayStation, Xbox, garantendoti la massima flessibilità.

L’evento si svolgerà a Las Vegas, vedendo fronteggiarsi i Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers. Il calcio d’inizio è fissato per le 00:30 di lunedì 12 febbraio 2024, orario italiano. Preparati quindi a vivere l’emozione di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, in una delle città più iconiche al mondo.

Nell’immaginario collettivo il Super Bowl non è solo sport ma puro intrattenimento. Ora con il Pass di DAZN, hai la possibilità di immergerti completamente in questo evento, godendoti ogni momento come se fossi seduto sugli spalti di Las Vegas. Non perdere l’occasione e assicurati il tuo posto in prima fila. Visita ora questa pagina e abbonati a soli 0,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.