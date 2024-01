Super prezzo per questo Tab S7 di Samsung che batte iPad

Ci sono talmente tanti tablet su Amazon che è difficile fare la scelta giusta, soprattutto perché si potrebbe finire per spendere troppo valutando male le proprie esigenze. Oggi, coloro che hanno bisogno di un prodotto che offra caratteristiche tecniche di grandi livello magari ai fini lavorativi o semplicemente per puro svago disponendo di un ampio budget, possono trovare in sconto il Galaxy Tab S7 FE di Samsung.

Questo fantastico dispositivo, dotato di un ampio display da 12,4″ e di specifiche hardware degne di nota, oggi è disponibile con un’offerta a tempo. Il 6% di sconto porta infatti il prezzo a 499 €: ci saranno due anni di garanzia e la spedizione arriverà in massimo due giorni.

Con l’offerta a tempo di Amazon, il Samsung Galaxy Tab S7 FE costa meno

Unitamente allo splendido display da 12,4″ con risoluzione in QHD, questo Galaxy Tab S7 FE mostra anche un grande hardware.

Al suo interno infatti c’è innanzitutto una batteria da 10.090 mAh in grado di garantire un’autonomia pazzesca, ma si passa poi al processore che è uno Snapdragon 778G. Ad affiancarlo ci sono 256 GB di memoria interna e 6 GB di RAM. Il sistema operativo è Android 13 e sul retro ci sono ben due fotocamere con un picco di 13 MP.

Ci sono pochi eguali tra i tablet in questo campo e lo dimostrano ampiamente le caratteristiche tecniche appena viste. Un tablet dallo schermo così ampio, con un processore così performante e soprattutto appartenente ad un brand leader, raramente costa così poco. Il Galaxy Tab S7 FE di Samsung è perfetto soprattutto per chi ha bisogno di un grande schermo.

Grazie allo sconto presente su Amazon con un’offerta a tempo del 6%, ecco il costo finale scendere a 499 €. Sarà a casa vostra entro due giorni e soprattutto con due anni di garanzia disponibili.

