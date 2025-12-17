Supercoppa Italiana, come vedere le partite in streaming dall'estero

Ecco il programma della Supercoppa Italiana 2025 e come fare a vedere le partite in diretta TV e in streaming, anche dall'estero.
Pubblicato il 17 dic 2025
È tutto pronto per la partenza della Final Four che assegnerà la Supercoppa Italia 2025. Le squadre impegnate sono Napoli, Milan, Bologna e Inter. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta TV dai canali Mediaset, con le semifinali che saranno su Italia 1. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, è possibile affidarsi all’app di Infinity.

Per vedere la Supercoppa Italiana in streaming dall’estero, soprattutto in tutti i Paesi in cui non c’è una copertura dell’evento, è possibile ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano per l’avvio della connessione, per poi accedere a Infinity.

La soluzione giusta in questo momento è rappresentata da Surfshark, oggi disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per 27 mesi di utilizzo illimitato, oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta è sufficientevisitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto, e completare poi l’attivazione della VPN, andando poi a scaricare l’app di Surfshark sul proprio dispositivo.

Supercoppa Italiana: il programma

La Final Four della Supercoppa Italiana prenderà il via con le due semifinali. Giovedì 18 dicembre è programmata la sfida Napoli – Milan mentre venerdì 19 dicembre ci sarà la sfida Bologna – Inter. Il calcio di inizio è fissato per le 20 (ora italiana). Lunedì 22 dicembre, sempre a partire dalle 20, è prevista la finale.

Come sottolineato in apertura, tutte le partite sono trasmesse in diretta TV dai canali Mediaset mentre la diretta streaming è disponibile tramite Infinity, sia via web che sfruttando una delle app ufficiali della piattaforma. Dall’estero è possibile accedere a Infinity con una VPN come Surfshark, che costa 1,99 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti  nuovi utenti.

Credit immagine di copertina: Lega Serie A

