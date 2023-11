Supersconti Amazon, 5 smartphone da acquistare a novembre 2023

Sono talmente tanti gli smartphone disponibili sul mercato che qualcuno potrebbe non aver ben chiare le idee su quale portare a casa. Amazon è uno dei siti e-commerce dove i prezzi sono più convenienti e dove le garanzie sono tra le migliori in assoluto. Per tale motivo acquistare un telefono sul famosissimo portale online potrebbe rappresentare un’ottima soluzione.

A tal proposito ecco una lista con i 5 migliori dispositivi di giornata pronti a sorprendere grazie alle loro caratteristiche e ai loro prezzi di vendita.

Apple iPhone 15 da 128GB in sconto del 5%, prezzo: 929 €

Dotato di doppia fotocamera da 48 MP e del processore A16 Bionic di Apple, il nuovo iPhone 15 è il dispositivo perfetto. Oggi il suo prezzo scende a 929 € grazie al 5% di sconto.

Samsung Galaxy A04s, smartphone in sconto del 36%: 115,97 €

Decisamente meno costoso e molto più accessibile per tutti ecco un vero capolavoro, ovvero il Samsung Galaxy A04s. Il suo prezzo in sconto del 36% arriva a 115,97 €.

Samsung Galaxy S23 Ultra da 256GB in sconto del 18%, prezzo: 986 €

Tra i top di gamma assoluti c’è senza dubbio questo Samsung Galaxy S23 Ultra, che vanta una fotocamera da 200 MP e la S-Pen integrata. Il suo prezzo è di 986 € grazie al 18% di sconto.

Xiaomi 13T da 256GB, smartphone in sconto del 29%: 499 €

Poche presentazioni per questo Xiaomi 13T, uno dei telefoni più acquistati. Nella sua versione da 8 GB di RAM costa oggi 499 € grazie allo sconto del 29%.

Google Pixel 8 da 128 GB in sconto del 9%, prezzo 729 €

L’ultimo in ordine di presentazione è il Google Pixel 8, che con la sua fotocamera da 12 MP con AI e con il suo schermo OLED da 6.2 pollici rappresenta una grande occasione. Il prezzo di vendita è già in sconto del 9% per un totale di 729 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.