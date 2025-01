Surfshark Alert elimina le tue tracce dal web a soli 2,69€ al mese

La protezione dei dati personali è una priorità in un mondo sempre più connesso, e Surfshark Alert rappresenta una soluzione efficace per salvaguardare la propria identità digitale. Questo strumento, parte integrante del pacchetto Surfshark One, offre una protezione avanzata e un monitoraggio costante dei tuoi dati sensibili. Grazie alla promozione attualmente attiva, è possibile sottoscrivere il piano biennale a soli 2,69€ al mese, con uno sconto dell’85%.

Come funziona Surfshark Alert

Surfshark Alert monitora costantemente il web, inclusi i database compromessi e il dark web, alla ricerca di eventuali esposizioni dei tuoi dati personali, come email, password e numeri di carte di credito. In caso di violazione, il sistema invia notifiche immediate, consentendoti di intervenire tempestivamente per limitare i danni.

Questo strumento non si limita alla protezione passiva: grazie ai report regolari, puoi ottenere una panoramica dettagliata dello stato della tua sicurezza digitale e intraprendere azioni preventive per ridurre i rischi futuri.

Surfshark Alert è disponibile all’interno di Surfshark One, un pacchetto completo che combina diverse soluzioni per la tua sicurezza online:

VPN illimitata : navigazione anonima e sicura con accesso globale ai contenuti;

: navigazione anonima e sicura con accesso globale ai contenuti; Antivirus avanzato : protezione in tempo reale contro malware e altre minacce;

: protezione in tempo reale contro malware e altre minacce; Search privato: un motore di ricerca senza pubblicità, che tutela la tua privacy durante le ricerche online.

Con l’offerta attuale, puoi accedere a tutte queste funzionalità per soli 2,69€ al mese sottoscrivendo il piano biennale. Questa promozione rappresenta un’occasione unica per ottenere un pacchetto di sicurezza digitale completo a un costo competitivo.

