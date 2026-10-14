Surfshark anticipa tutti: la promo Black Friday taglia il costo della VPN (-85%)

La promo del Black Friday di Surfshark garantisce uno sconto dell'85% sul costo della VPN scegliendo il piano da 27 mesi.
Davide Raia
Pubblicato il 14 ott 2026
Surfshark anticipa tutti: la promo Black Friday taglia il costo della VPN (-85%)
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Il Black Friday 2026 di Surfshark è già iniziato. Il servizio, da tempo punto di riferimento assoluto per il settore delle VPN, ha predisposto una promozione da cogliere al volo.

Con la promo in corso, infatti, è possibile attivare il piano da 24 mesi con 3 mesi extra beneficiando di uno sconto dell’85%. Questa soluzione taglia il prezzo fino a 2,49 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto riservato alla VPN è valido solo per un breve periodo e solo per chi attiva la promo tramite  il portale ufficiale.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

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La VPN da attivare oggi

Con Surfshark  possibile accedere alla migliore VPN illimitata da attivare oggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di navigare beneficiando della protezione della crittografia. In questo modo, la connessione sarà al sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Da segnalare anche una politica  no log che elimina il tracciamento dell’attività online oltre a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Questa soluzione permette di aggirare blocchi su base geografica scegliendo un server situato in un altro Paese. La VPN può essere utilizzata da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account.

Per accedere alla promozione del Black Friday di Surfshark basta premere sul box qui di sotto. L’offerta permette di ridurre il costo fino a 2,49 euro al mese. La promozione in questione è legata all’attivazione del piano da 27 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti da utilizzare in modalità multi-dispositivo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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