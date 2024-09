Surfshark Antivirus: fino al 79% di sconto e 3 mesi in regalo

Settembre è il mese che segna il ritorno a scuola per milioni di ragazzi italiani e la ripresa del lavoro per i loro genitori. Per ripartire al meglio e in totale sicurezza, in particolare per chi lavora in smart working e usa il computer per organizzare il proprio lavoro scolastico, il consiglio è di affidarsi a una piattaforma di sicurezza informatica in grado di unire sia un potente antivirus che una VPN di primo piano.

A questo proposito segnaliamo l’ultima promozione in corso per Surfshark One, l’antivirus con VPN di Surfshark disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese per 24 mesi grazie al 79% di sconto. In più l’offerta prevede 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Surfshark Antivirus in offerta a 3,39 euro al mese per 2 anni

Sono diversi i livelli di sicurezza offerti dalla soluzione antivirus di Surfshark, a partire dalla protezione della webcam. Grazie al piano One, infatti, è possibile ricevere avvisi tempestivi qualora un’applicazione o un sito web tenta di accedere alla webcam del proprio computer senza il consenso del diretto interessato.

Surfshark Antivirus offre inoltre una protezione completa contro spyware e malware. La difesa dei dispositivi in uso avviene in tempo reale durante l’utilizzo dei device stessi, le installazioni di nuovi programmi e i download di uno o più file dalla rete Internet.

Un’altra caratteristica chiave dell’antivirus è la protezione dalle minacce emergenti, non soltanto dunque quelle già note. Il merito è dell’aggiornamento continuo del database (una volta ogni tre ore) e della funzionalità proprietaria Cloud Connect, che scansione i file della rete per individuare eventuali exploit.

Surfshark One è disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese per 24 mesi, grazie al maxi sconto del 79%. In più offre 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.