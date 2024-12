Surfshark è la VPN da scegliere a fine 2024: ora costa meno di 2,5 €/mese

La migliore VPN da attivare in questi ultimi giorni di 2024 è, senza dubbio, Surfshark. Il servizio è un vero e proprio punto di riferimento per chi ha bisogno di una VPN completa, illimitata e sicura ed è ora disponibile con un risparmio fino all’87%.

Scegliendo la versione Starter, infatti, è possibile accedere alla VPN illimitata con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, con il piano di 24 mesi con 4 mesi extra. In alternativa, c’è la versione One, che include anche il sistema antivirus e altri tool per la sicurezza. Il costo è di 2,49 euro al mese, sempre con l’abbonamento di 28 mesi.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Surfshark e includono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Perché scegliere Surfshark

Surfshark VPN è il servizio giusto da scegliere per poter contare su di una VPN illimitata, con la protezione della crittografia e l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento, grazie a una politica “zero log” da parte della VPN.

Il servizio, inoltre, sfrutta un network di migliaia di server, distribuiti in decine e decine di Paesi. In questo modo, quindi, è facile poter ottenere l’IP di un altro Paese e, quindi, aggirare i blocchi geografici e qualsiasi forma di censura online.

Con l’offerta in corso, è possibile attivare Surfshark VPN con un risparmio fino all’87%. La promozione riguarda il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi aggiuntivi), ora disponibile al prezzo ridotto di 1,99 euro al mese.

Con 50 centesimi in più, inoltre, è possibile optare per il piano One che unisce alla VPN anche il sistema antivirus e altri tool di sicurezza. Ai prezzi indicati potrebbe essere aggiunta l’IVA, in base a dove viene effettuata l’attivazione. La fatturazione è anticipata, con possibilità di pagare con PayPal. C’è sempre, in ogni caso, un periodo di 30 giorni di garanzia di rimborso.