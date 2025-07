Surfshark introduce Everlink: VPN sempre attiva e sicura a prezzo invariato

Surfshark compie un nuovo passo avanti nel panorama delle VPN, alzando ulteriormente l’asticella della protezione online.

L’ultima novità si chiama Everlink, una tecnologia proprietaria che migliora radicalmente il funzionamento del sistema di disconnessione automatica in caso di malfunzionamento della VPN. Una nuova funzionalità a cui non segue un rincaro dei prezzi: Surfshark costa sempre uguale ed è in sconto fino all’87%. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona Everlink.

Cos’è e come funziona Everlink di Surfshark

Questa funzione, evoluzione potenziata del tradizionale Kill Switch, consente di interrompere istantaneamente la connessione a Internet ogni volta che la VPN non è attiva, evitando che i dati dell’utente restino esposti. Everlink lo fa in modo più rapido, stabile e affidabile rispetto al passato, garantendo continuità nella protezione, anche nelle situazioni più critiche.

L’introduzione di Everlink conferma la direzione intrapresa da Surfshark: migliorare il servizio senza gravare sui costi. Nonostante l’implementazione di tecnologie sempre più sofisticate, i prezzi rimangono tra i più competitivi del settore. Anzi, gli abbonamenti di lunga durata sono ora scontati fino all’87%, rendendo l’accesso alla VPN ancora più conveniente.

Everlink si rivolge in particolare a chi lavora da remoto, gestisce informazioni riservate o desidera semplicemente navigare con la massima tranquillità. Ma il suo valore è universale: oggi più che mai, proteggere la propria identità digitale è essenziale.

Grazie alla combinazione tra tecnologie all’avanguardia, prezzi trasparenti e un’impostazione user-friendly, Surfshark si conferma come una delle soluzioni VPN più solide e accessibili disponibili attualmente. E in un’epoca storica in cui la sicurezza non è più un optional, sapere di poter contare su strumenti come Everlink fa davvero la differenza.

Se stai cercando una VPN completa, affidabile e pensata per durare nel tempo, questa è l’occasione giusta per provarla: vai sul sito di Surfshark.