Surfshark: per meno di 2€ al mese hai la miglior VPN possibile con la mega promo

VPN completa, prezzo contenuto e utilizzo immediato. Ecco perché Surfshark è una delle soluzioni più scelte oggi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 24 gen 2026
Usiamo internet per tutto: lavoro, pagamenti, viaggi, streaming, comunicazioni personali. Eppure spesso ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche o poco sicure senza pensarci troppo. È proprio in questi casi che una VPN, come quella di Surfshark, diventa uno strumento concreto, non teorico: serve a proteggere i dati, aumentare la privacy e muoversi online con maggiore libertà.

Una VPN essenziale, senza limiti inutili

Surfshark è pensata per chi vuole una connessione sicura senza complicazioni. Una volta attiva, il traffico internet viene crittografato, rendendo più difficile l’intercettazione dei dati, soprattutto quando si utilizzano reti non protette. Un altro aspetto rilevante è la politica no-log: l’attività online dell’utente non viene tracciata né registrata, un punto importante per chi tiene alla propria privacy digitale. Il servizio mette a disposizione migliaia di server distribuiti in diversi Paesi, permettendo di cambiare virtualmente posizione con pochi clic. Questo consente di:

  • accedere a contenuti non disponibili nel proprio Paese

  • aggirare blocchi geografici

  • navigare anche in contesti con restrizioni o censure

La VPN può essere utilizzata su più dispositivi contemporaneamente, una soluzione pratica per chi usa smartphone, computer e tablet ogni giorno. In questo periodo Surfshark è disponibile a un prezzo particolarmente competitivo: 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi, che include 3 mesi extra. È prevista inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per provare il servizio senza impegni a lungo termine. L’app è disponibile per tutti i principali sistemi operativi e dispositivi e l’installazione richiede pochi minuti. Una volta aperta, basta un clic per connettersi automaticamente al server migliore oppure scegliere manualmente il Paese desiderato. Si tratta di una formula pensata per chi vuole una VPN completa, ma non vuole spendere cifre elevate o legarsi a servizi poco flessibili.

Naviga al sicuro con Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

