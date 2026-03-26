Naviga invisibile e senza limiti: Surfshark taglia il prezzo dell'87% sulla sua VPN

L'offerta VPN definitiva: Surfshark a partire da 1,78 euro al mese con antivirus e blocco delle pubblicità invasive.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 26 mar 2026
Naviga invisibile e senza limiti: Surfshark taglia il prezzo dell'87% sulla sua VPN

Surfshark rinnova la propria offerta sulla sua VPN pluripremiata: grazie all’87% di sconto attivo su tutti i piani puoi averla a partire da 1,78 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi sul tuo piano e la possibilità di attivare servizi extra come antivirus e ad-blocker allo stesso prezzo. Un’opportunità unica in un mercato estremamente competitivo in cui Surfshark si posiziona, sicuramente, come una delle opzioni più vantaggiose e complete in assoluto.

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Perché scegliere Surfshark invece di altre VPN

La VPN di Surfshark si contraddistingue dalla concorrenza per il suo supporto a un numero illimitato di dispositivi: questo significa che con il tuo account potrai proteggere smartphone, PC, tablet, smart TV e router di tutta la famiglia senza costi aggiuntivi e senza preoccuparti di scollegare un device per far posto a un altro. Tutto questo con una rete globale che vanta oltre 4500 server distribuiti in 100 paesi per garantirti sempre un nodo libero e vicino per aggirare le restrizioni geografiche.

A dispetto delle VPN economiche, Surfshark offre una velocità di connessione fino a 460 Mbps, perfetta in pratica per qualsiasi genere attività: dallo streaming in 4K al gaming online fino alle attività di smart working.

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Una VPN che non si limita a nascondere il tuo indirizzo IP, ma che agirà come scudo proattivo includendo un sistema di blocco di annunci e tracker e, nei piani aggiuntivi, anche una soluzione antivirus completa per bloccare malware offrendo il monitoraggio continuo delle fughe di dati avvisandoti se le tue email o password finiscono nel dark web.

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