VPN per dispositivi illimitati in offerta: -85% sui piani di Surfshark

La promozione in corso sul sito ufficiale di Surfshark consente inoltre di beneficiare di tre mesi gratuiti extra.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 giu 2026
VPN per dispositivi illimitati in offerta: -85% sui piani di Surfshark
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Gli utenti alla ricerca di una VPN per dispositivi illimitati possono valutare l’offerta di Surfshark, i cui piani della durata di due anni sono in sconto fino all’85% con prezzi a partire da 2,49 euro al mese. Il servizio di rete privata virtuale permette appunto di connettere e utilizzare tutti i dispositivi della famiglia e oltre, con una protezione di tutti i device che si desidera.

La promozione in corso sul sito ufficiale, valida per un periodo di tempo limitato, offre inoltre tre mesi extra di servizio in regalo, per un’offerta complessiva dunque che passa da 24 mesi a 27 mesi. A tutto questo, poi, si aggiunge la garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’acquisto.

Pagina offerta Surfshark

surfshark vpn offerta

I piani e i prezzi scontati di Surfshark VPN

  • Surfshark Starter: 2,49 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto rispetto al prezzo consigliato)
  • Surfshark One: 2,79 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 75,33 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto rispetto al prezzo consigliato)
  • Surfshark One+: 4,49 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi (79% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

L’utilizzo di una VPN consente di evitare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming (anche su quelli per cui si paga un regolare abbonamento mensile o annuale, connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi aperte di hotel e aeroporti, nonché di effettuare acquisti in totale sicurezza evitando che le proprie informazioni personali finiscano nelle mani sbagliate di cybercriminali o utenti malintenzionati.

Pagina offerta Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Sicurezza e privacy su Internet ovunque: la soluzione di TotalAV
Offerte

Sicurezza e privacy su Internet ovunque: la soluzione di TotalAV
Come vedere i Mondiali in streaming dall'estero senza il blocco geografico
Offerte

Come vedere i Mondiali in streaming dall'estero senza il blocco geografico
NordVPN, i nuovi piani Completo e Ultimate Max con sconti fino al 76%
Offerte

NordVPN, i nuovi piani Completo e Ultimate Max con sconti fino al 76%
VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di giugno 2026 di Surfshark
Offerte

VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di giugno 2026 di Surfshark
Link copiato negli appunti