VPN per dispositivi illimitati in offerta: -85% sui piani di Surfshark

Gli utenti alla ricerca di una VPN per dispositivi illimitati possono valutare l’offerta di Surfshark, i cui piani della durata di due anni sono in sconto fino all’85% con prezzi a partire da 2,49 euro al mese. Il servizio di rete privata virtuale permette appunto di connettere e utilizzare tutti i dispositivi della famiglia e oltre, con una protezione di tutti i device che si desidera.

La promozione in corso sul sito ufficiale, valida per un periodo di tempo limitato, offre inoltre tre mesi extra di servizio in regalo, per un’offerta complessiva dunque che passa da 24 mesi a 27 mesi. A tutto questo, poi, si aggiunge la garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’acquisto.

I piani e i prezzi scontati di Surfshark VPN

Surfshark Starter: 2,49 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto rispetto al prezzo consigliato) Surfshark One: 2,79 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 75,33 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 75,33 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto rispetto al prezzo consigliato) Surfshark One+: 4,49 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi (79% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

L’utilizzo di una VPN consente di evitare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming (anche su quelli per cui si paga un regolare abbonamento mensile o annuale, connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi aperte di hotel e aeroporti, nonché di effettuare acquisti in totale sicurezza evitando che le proprie informazioni personali finiscano nelle mani sbagliate di cybercriminali o utenti malintenzionati.