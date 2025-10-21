Surfshark VPN: protezione totale a 1,99 € al mese

Per il prossimo Black Friday, Surfshark presenta la sua offerta più conveniente dell’anno: la suite di sicurezza digitale Surfshark One è disponibile a 1,99 € al mese, con 3 mesi extra gratuiti e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. L’abbonamento copre tutti i principali sistemi operativi — da Windows e macOS a iOS, Android e Linux — e consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un solo account. L’offerta è valida fino al 2 dicembre, dopodiché tornerà al prezzo standard di 5,65 € mensili.

Navigazione sicura e privacy garantita

Surfshark si è affermata come una delle VPN più apprezzate al mondo per velocità, semplicità e solidità della protezione. Con oltre 3200 server basati su RAM distribuiti in 100 Paesi, la piattaforma garantisce connessioni rapide (fino a 640 Mbps, secondo TechRadar) e anonimato totale grazie alla crittografia AES-256 e alla politica no-log. L’applicazione blocca annunci, tracker e malware tramite la tecnologia CleanWeb, proteggendo gli utenti anche durante la connessione a reti Wi-Fi pubbliche.

Protezione totale con Surfshark One

L’offerta include non solo la VPN, ma anche l’intera suite di sicurezza Surfshark One, che integra Antivirus, Alert, Search e Alternative ID. Quest’ultimo consente di creare identità digitali alternative e indirizzi email proxy, proteggendo la privacy da spam e fughe di dati. Il modulo Alert monitora eventuali violazioni di email, carte di credito o documenti personali, mentre Antivirus difende i dispositivi da ransomware e spyware. Infine, Search offre un motore di ricerca privato, privo di pubblicità e tracciamenti.

Una scelta affidabile e senza limiti

Surfshark si distingue per connessione super veloce, funzionalità antivirus integrate e numero illimitato di dispositivi supportati. Inoltre, grazie alla compatibilità con PlayStation, Xbox e Fire TV, Surfshark estende la protezione anche all’intrattenimento domestico. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark clicca qui