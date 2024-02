Surfshark VPN, tutti i vantaggi da meno di 3€ al mese

Non perdere l’offerta speciale di Surfshark VPN: per un tempo limitato, puoi ottenere uno sconto fino all’81% sul piano biennale, a cui si aggiungono 2 mesi gratis aggiuntivi e diverse risorse per la tua sicurezza.

Non solo VPN con Surfshark

Surfshark VPN è più di una semplice rete privata virtuale. È una soluzione completa per proteggere la tua vita digitale, offrendoti stabilità, velocità e sicurezza senza compromessi. Con la sua tecnologia VPN esclusiva, Surfshark garantisce connessioni veloci e sicure in tutto il mondo, grazie ai suoi server a 10 GBit distribuiti in 100 Paesi.

Con Surfshark VPN elimini annunci, tracker e pop-up dei cookie dal tuo web grazie a CleanWeb. Inoltre, con strumenti integrati per il blocco di annunci e malware, e l’autenticazione a due fattori, Surfshark va oltre le funzionalità di una VPN tradizionale, garantendo la massima sicurezza online.

Con un singolo abbonamento, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi, assicurando la sicurezza non solo per te, ma per tutta la tua famiglia. Inoltre, grazie alla possibilità di navigare come se fossi in un altro Paese, puoi risparmiare sui tuoi acquisti online, evitare le restrizioni durante i viaggi e proteggerti su reti Wi-Fi pubbliche.

Sono tre i piani disponibili:

Starter a 2,29 euro al mese (risparmia 79%)

a 2,29 euro al mese (risparmia 79%) Surfshark One a 2,89 euro al mese (risparmia 81%)

a 2,89 euro al mese (risparmia 81%) Surfshark One+ a 4,29 euro al mese (risparmia 80%)

I piani più costosi includono, oltre alla VPN e a CleanWeb, anche un antivirus, un alternative ID per creare nuove identità online per registrazioni online (con apposita e-mail), un sistema alert che ti avvisa se subisci violazioni e la funzionalità search, che fornisce risultati organici e senza annunci o tracker.

Surfshark offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Questo significa che puoi provare la VPN senza alcun rischio e, se non sei completamente soddisfatto, hai la possibilità di ottenere un rimborso completo.

Con una vasta rete di server, zero raccolta di informazioni personali e un’assistenza clienti disponibile 24/7, Surfshark è la scelta ideale: approfitta subito dell’offerta a tempo limitato e ottieni 24 mesi di protezione, più 2 mesi gratuiti, a partire da 2,29 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.