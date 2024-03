SVUOTATUTTO Amazon di marzo con 5 dispositivi TECH nella lista degli sconti

Anche oggi sono diversi i prodotti in sconto su Amazon, con il colosso e-commerce che porta diversi dispositivi al minimo storico. Ribassi di questo genere non si erano mai visti nelle ultime settimane ed è per tale motivo che gli utenti che desiderano un nuovo smartphone, una televisione, un computer e quant’altro, dovrebbero approfittare.

Tutti i prodotti presenti nella lista sottostante hanno a disposizione due anni di garanzia e anche la spedizione veloce con un aspetto fondamentale: non sono disponibili a prezzi più bassi altrove.

La lista dei dispositivi oggi disponibili su Amazon in sconto, è la festa della tecnologia

La Crystal UHD da 65″ di Samsung costa 568 € con sconto del 19%. Questa smart TV ha una diagonale imponente e una risoluzione che arriva al 4K con tutte le tecnologie che servono, tra cui anche l’HDR, vero punto di forza vista la grande qualità che offre.

Il tostapane Cecotec scontato del 30% costa 34,90 €. Questo tostapane, con doppia fessura e con spegnimento e pop-up automatici, è il migliore oggi su Amazon. La sua vera peculiarità è il materiale, siccome è fatto in acciaio inox.

L’Oral-B Smart 4 4500 è in sconto del 55% con un prezzo di 49,99 €. Con la sua testina rotante, garantisce una pulizia perfetta. Il punto di forza è la rimozione della placca che avviene il 100% in più rispetto ad un qualsiasi spazzolino normale.

Il Samsung Galaxy A54 5G è in sconto del 40%, costa 296 €. Con i suoi 8 GB di RAM, con la fotocamera da 50 MP con tre sensori e con la batteria da 5000 mAh, è questo lo smartphone perfetto. il punto di forza è anche il display, un’unità da 6,4″ in full HD+, davvero super nitido.

Il Mac mini con M2 di Apple è in sconto del 18% e costa 599 €. Questo piccolo computer desktop è potente quanto basta grazie al nuovo processore M2 e ai suoi 8 GB di RAM. Al suo interno ci sono anche 256 GB di SSD che contribuiscono a velocizzare il sistema. I punti di forza sono certamente l’estetica e l’hardware, con un appunto da fare proprio sul design, realizzato in alluminio e di dimensioni molto compatte.