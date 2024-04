SVUOTATUTTO di Aprile su Amazon, i 5 smartphone da acquistare ORA

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma a quanto pare il mese di aprile sta regalando molte soddisfazioni agli utenti che desiderano un nuovo smartphone su Amazon. È il colosso e-commerce a rendersi partecipe di una vera campagna promozionale su tutti i brand, a partire da Apple fino ad arrivare a Samsung, Xiaomi e molti altri ancora.

Oggi in esclusiva abbiamo selezionato i primi 5 dispositivi da valutare per un nuovo acquisto, provvisti di ottimi comparti fotografici, display molto ampi e prestazioni da primi della classe. Consigliamo pertanto di dare uno sguardo alla lista in basso per risparmiare ed avere il massimo allo stesso tempo, ovviamente con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

La lista degli smartphone migliori da acquistare è disponibile, offre Amazon

iPhone 15 128 GB: da 979 a 799 € con il 18% di sconto. Il prodotto di base di Apple mostra una doppia fotocamera da 48 MP, un display da 6,1″ Super Retina XDR è un design super ergonomico. Arriva la Dynamic Island insieme alla nuova porta USB-C e c’è una grande autonomia.

Samsung Galaxy A15. Da 141,99 a 129,99 € con l’8% di sconto. Il prodotto di Samsung offre un display da 6,5″ di ampiezza con una tripla fotocamera sul retro da ben 48 MP. La memoria interna è da 128 GB e le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Da 399,90 € a 349,99 € con il 12% di sconto. Con una tripla fotocamera e un display da 6,67″, è uno dei migliori smartphone nella sua categoria. Offre una batteria da 5000 mAh e una fotocamera da ben 200 MP.

realme 12 Pro 5G. Da 399,99 € a 329,99 € con il 18% di sconto. Esattamente come il dispositivo precedente, anche in questo caso ecco un prodotto dalle grandi prestazioni con un display curvo da 6,7″. La sua fotocamera Sony con tre sensori è in grado di scattare foto mozzafiato e la sua batteria con 5000 mAh garantisce prestazioni eccezionali. Bellissima la texture posteriore in simil-pelle.

Google Pixel 7a. Da 589 € a 399 € con il 22% di sconto. Questo prodotto è davvero interessante siccome include in confezione anche il caricatore da muro. Oltre a questo, le prestazioni sono garantite da un processore Google Tensor G2 e da una batteria che con risparmio energetico arriva a ben 72 ore. Perfetta la fotocamera posteriore con due sensori con risoluzione massima da 64 MP.