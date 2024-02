Tablet Huawei MatePad ora a PREZZO SCONTATO su Amazon!

Ti sta aspettando ad un prezzo speciale: acquista ora su Amazon il tablet Huawei MatePad SE! Hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero, in questo modo non risenti minimamente dell’acquisto!

Tablet Huawei MatePad SE: con display FullView 2K e modalità Eye Comfort

L’intrattenimento per la famiglia nel palmo di una mano: Huawei MatePad SE è dotato di un display FullView da 10.4 pollici 2K con un rapporto schermo-corpo dell’83%, che offre un’esperienza visiva immersiva. Grazie al doppio sistema di altoparlanti simmetrici ottimizzati dalla tecnologia Huawei Histen 8.0 questo tablet è in grado di ampliare il campo sonoro surround e di la voce umana, rendendo cristallina ogni chiamata, ogni dialogo di un film e ogni lezione online.

Esperienza visiva super confortevole. Il suo schermo 2K è stato progettato appositamente per non affaticare i tuoi occhi e proteggere la vista e ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free. La regolazione della luminosità a 4096 livelli consente al display di adattarsi in tempo reale alle condizioni di illuminazione ambientale; dal soggiorno soleggiato alla camera da letto, la visione sarà confortevole in qualsiasi situazione. La funzione Super Device consente di collegare i tuoi dispositivi con un semplice trascinamento; potrai così riprodurre musica attraverso i tuoi Huawei FreeBuds o proiettare un film su Huawei Vision in pochi secondi.

E ancora disponi di Kids Corner, un alleato per la crescita. Kids Corner rende sicura e divertente la navigazione su tablet per i bambini di tutte le età che, grazie a BabyBus, possono anche divertirsi con filastrocche, storie e giochi. I genitori possono impostare limiti per il tempo di utilizzo, accesso alle app e ai contenuti e attivare notifiche sulla corretta postura, sulla luminosità dell’ambiente e su accessi non autorizzati per aiutare a coltivare sane abitudini digitali.

Si tratta di un tablet leggero e resistente. Con un peso di soli 440 grammi, questo tablet è sorprendentemente leggero ed maneggevole grazie alla micro-curvatura nella parte centrale. Il corpo resistente è progettato per resistere agli incidenti occasionali che si verificano nella vita quotidiana, come nel caso di cadute accidentali o quando ti ci siedi sopra.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.