Tails 6.11 arriva su Linux con correzioni di sicurezza critiche

Tails Project ha rilasciato nelle scorse ore Tails 6.11. Si tratta dell’ultima versione di questo sistema operativo portatile basato su Debian GNU/Linux che protegge gli utenti dalla sorveglianza e dalla censura. Tails 6.11 affronta diverse vulnerabilità di sicurezza critiche che sono state scoperte e divulgate da un gruppo di ricercatori di sicurezza di Radically Open Security. Tali difetti sono stati scoperti in Tails 6.10 e potrebbero consentire a un aggressore di installare software dannoso in modo permanente sfruttando una vulnerabilità in Tails Upgrader. Inoltre, è possibile monitorare l’attività online in Onion Circuits, Unsafe Browser, Tor Browser e Tor Connection e modificare le impostazioni di Persistent Storage. Tails Project consiglia agli utenti che hanno utilizzato Tails dal 9 gennaio 2025, senza aggiornare le proprie installazioni, di eseguire un aggiornamento manuale.

Tails 6.11: incluse anche le ultime version di Tor Browser e Thunderbird

Oltre ad affrontare queste vulnerabilità di sicurezza critiche, l’update introduce una nuova funzionalità che consente di rilevare errori di partizionamento quando si esegue Tails da un’unità flash USB. Questi errori potrebbero verificarsi quando si utilizza la funzionalità Persistent Storage o durante gli aggiornamenti del sistema. Tails ora avviserà gli utenti di tali errori di partizionamento in anticipo. Il nuovo update aggiunge un collegamento all’assistente di connessione Tor dal menu dell’icona di stato di Tor sul desktop. Per quanto riguarda gli sviluppatori, l’aggiornamento semplifica la ricerca di informazioni utili nei report di WhisperBack e impedisce all’editor di testo GNOME di riaprirsi sull’ultimo file. Infine, rimuove il supporto per i portafogli hardware in Electrum.

Come previsto, la nuova versione di Tails include l’ultimo browser web anonimo Tor Browser 14.0.4. Aggiunge poi il client di posta elettronica e calendario Mozilla Thunderbird 128.5.0 ESR. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in Tails 6.11 è possibile consultare il changelog completo. Questa nuova versione è già disponibile sul sito web ufficiale. Gli utenti Tails esistenti devono solo aggiornare le loro installazioni eseguendo i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade in un emulatore di terminale o tramite aggiornamenti automatici.