Talk Live: la nuova funzione permette conversare con Gemini su video YouTube

Gli sviluppatori di YouTube sono a lavoro per testare Talk Live, una funzione basata sull’Intelligenza Artificiale.

Questo è quanto emerge da un’indagine di Android Authority che hanno individuato dei riferimenti nel codice dell’app di YouTube, che dimostra come ben presto sarà possibile conversare con Google Gemini riguardo filmati presenti sulla nota piattaforma di streaming e documenti PDF.

Ma quali saranno i risvolti pratici di Talk Live? Per esempio, in futuro potrebbe essere possibile chiedere chiarimenti all’AI, con un rapido tocco sul display, riguardo un filmato che si sta guardando.

Talk Live è una funzione di YouTube che potrebbe non piacere a tutti

Il tutto, come appena accennato, dovrebbe interessare anche i file PDF. L’utente, una volta aperto un documento, avrà la possibilità di fare domande specifiche su capitoli o pagine specifiche, sempre grazie al supporto di Gemini.

Sebbene Talk Live non è ancora disponibile, gli indizi finora raccolti e il trend di YouTube sembrano parlare chiaro: questo servizio di streaming audiovisivo avrà sempre più strumenti basati sull’AI che renderanno le interazioni degli utenti ancora più approfondite.

Nonostante ciò, questo tipo di direzione intrapresa potrebbe non essere gradita a molti utenti. Per molte persone, la visione di filmati in modo passivo è considerata un vantaggio. Di fatto, YouTube ha ormai sostituito quasi del tutto la classica televisione e in molti casi, gli utenti fruiscono dei contenuti in modo “rilassato”, senza interesse nell’interazione diretta. Per studenti che usano YouTube per lo studio o persone che sfruttano la piattaforma per la formazione, di contro, l’integrazione dell’AI comporterà enormi vantaggi nel prossimo futuro.

Giusto qualche giorno fa YouTube ha presentato un’altra interessante novità come gli highlight, ovvero brevi filmati che consentono agli youtuber di valorizzare i filmati già pubblicati.