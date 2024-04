Sei alla ricerca di una tastiera per uso domestico o d’ufficio? Insomma, una di quelle “standard”, ma di buona qualità e affidabili nel tempo. Ebbene, l’hai trovata, ed è anche in sconto: la HP 150 è una tastiera cablata con tastierino numerico e tasti funzione e oggi costa solo 14,90 euro grazie allo sconto Amazon del 32%.

La HP 150 è una tastiera economica ma affidabile: costa pochissimo e la usi sia a casa che in ufficio

La HP 150 è una tastiera cablata che rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca una soluzione economica e funzionale per l’utilizzo quotidiano con il proprio PC. Pur non essendo dotata di caratteristiche avanzate, offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, rendendola ideale per la scrittura di documenti, la navigazione web e la gestione di e-mail.

La tastiera presenta un design semplice con un profilo sottile e compatto. Il layout italiano QWERTY a 110 tasti include un tastierino numerico laterale per una maggiore praticità nell’inserimento di dati numerici. I tasti a basso profilo offrono una sensazione di morbidezza e silenziosità durante la digitazione, garantendo un buon livello di comfort anche durante sessioni di scrittura prolungate.

La tastiera si collega al PC tramite un cavo USB di 1,8 metri, garantendo una connessione stabile e priva di lag. La sua natura plug-and-play la rende compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi Windows, macOS e ChromeOS, eliminando la necessità di installare driver aggiuntivi.

Oltre ai tasti standard, la HP 150 Tastiera con Cavo include 12 tasti funzione (Fn) che offrono un accesso rapido a diverse funzioni multimediali e di controllo del sistema, come la regolazione del volume, la riproduzione di musica e video, l’accesso alla posta elettronica e la navigazione web.