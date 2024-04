La tastiera Logitech Bluetooth è super versatile: risparmia il 48%

La Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera Bluetooth sottile, leggera e versatile, che offre un’esperienza di digitazione confortevole e produttiva su più dispositivi. Con i tasti silenziosi e la compatibilità multi-sistema, questa tastiera è la scelta ideale per chi lavora in movimento o per chi desidera una soluzione elegante per la propria scrivania di casa.

Oggi la K380s è al centro di una strepitosa offerta Amazon. Con lo sconto immediato del 48%, infatti, la periferica wireless con Easy Switch costa solo 30,39 euro, spedizione compresa.

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 è incredibilmente versatile e ha anche un bel design (-48%)

La Logitech Pebble Keys 2 K380s si distingue per il suo design elegante e pulito. La tastiera è realizzata in plastica riciclata al 49%, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Con il suo profilo sottile e compatto, la tastiera occupa poco spazio sulla scrivania ed è facile da trasportare in borsa o nello zaino. I tasti sono leggermente concavi e hanno una forma arrotondata, che garantisce una digitazione comoda e naturale anche per lunghi periodi di tempo.

La tastiera può essere collegata simultaneamente a tre dispositivi tramite Bluetooth, permettendoti di passare facilmente da un dispositivo all’altro con la semplice pressione di un tasto. È una feature ideale per chi lavora su più computer, tablet o smartphone.

I tasti della Logitech Pebble Keys 2 sono silenziosi, il che la rende perfetta per ambienti di lavoro tranquilli o per chi non vuole disturbare gli altri. La tastiera dispone poi di 10 tasti funzione personalizzabili che possono essere programmati per attivare le tue scorciatoie preferite o le funzioni più utilizzate. Basta utilizzare l’app Logi Options+, scaricabile gratuitamente da qui.

Compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e Chromebook, la tastiera ha un’eccellente autonomia.