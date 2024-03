Taylor Swift: The Eras Tour arriva su Disney+, guardalo a soli 1,99 euro

Arriva il prossimo 15 marzo su Disney+ il docufilm evento Taylor Swift: The Eras Tour, il film concerto tratto dalla tournée della pop star statunitense che ha fatto il giro in tutto il mondo e si prepara ad avere due tappe anche in Italia, a Milano.

Record di incassi al cinema per un prodotto di questa categoria, il film sarà su Disney+ in esclusiva. Per vederlo puoi abbonarti al Piano Standard con Pubblicità a 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi, grazie all’offerta disponibile fino al 14 marzo.

Taylor Swift The Eras Tour su Disney+: di cosa parla il film

Il docufilm, come detto, è tratto dall’ultima tournée di Taylor Swift. Lanciato al cinema lo scorso ottobre, per la sua particolare categoria di appartenenza ha fatto segnare un clamoroso record di incassi, con oltre 261 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo.

Adesso il film arriva anche in streaming in esclusiva su Disney+ con una nuova versione che include delle esibizioni inedite che andranno ad allungare ulteriormente la già imponente durata di 169 minuti. Potrai assistere a 5 canzoni aggiuntive, compresa l’amatissima Cardigan.

Per guardarlo in streaming su Disney+ non ti rimane che abbonarti a soli 1,99 euro al mese per i primi tre mesi con l’offerta attiva fino al 14 marzo. Avrai accesso a questo e a tutti i numerosi altri contenuti presenti nel catalogo della piattaforma.