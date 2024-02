Tecnologia in SVENDITA su Amazon, le 5 offerte migliori di OGGI

Anche questa giornata ha sorpreso gli utenti Amazon per le offerte riguardanti il mondo dell’elettronica. Tra smartwatch, smartphone, auricolari e computer, ecco il meglio da acquistare in sconto sul famoso sito e-commerce.

Non mancano i prodotti di Apple così come i computer che fanno del rapporto qualità-prezzo il loro cavallo di battaglia. Tutto è disponibile con due anni di garanzia e con spedizione rapida gratuita direttamente a casa.

La lista delle 5 offerte Amazon migliori del giorno, ci sono i migliori dispositivi

Il notebook HP 15s oggi cala del 30% e costa solo 299,99 €. Il suo display da 15,6″ è in full HD e mostra colori veramente eccezionali. Il comparto hardware è ben ottimizzato e supera di gran lunga tutti gli altri computer a questo prezzo di vendita, il tutto grazie al processore, un Intel Celeron N4500. Ci sono 128 GB di SSD e 8 GB di RAM, davvero un gran prodotto da portare a casa a questa cifra.

Il Google Pixel Watch 2 scende del 9% e costa oggi solo 299,90 € su Amazon. Il suo display circolare da 1,4″ è il più bello in circolazione ed è super luminoso. La possibilità di monitorare tutte le funzioni vitali è straordinaria con battito cardiaco, elettrocardiogramma, sonno, ossigeno nel sangue e e c’è anche il rilevamento cadute, non disponibile su tutti gli smartwatch.

Con un prezzo che cala del 5% e tocca i 189 €, questo è il miglior mini PC su Amazon. La sua memoria RAM da 16 GB insieme al processore Intel Alder-Lake N95 rappresenta un connubio perfetto per la velocità e la fluidità. A bordo c’è anche un super capiente SSD da 512 GB.

Gli AirPods Pro di seconda generazione costano oggi 219 €. Lo sconto del 22% rende i migliori auricolari al mondo ancora più desiderati e soprattutto appetibili. Hanno la cancellazione del rumore migliore in assoluto, la modalità trasparenza per ascoltare i suoi provenienti dall’esterno e una custodia di ricarica USB-C MagSafe. L’audio è il migliore: non ci sono rivali tra gli altri prodotti sul mercato.

L’iPhone 15 Pro Max da 256 GB costa oggi 1299 €, con un risparmio del 13%. Lo splendido display da 6,7″ Super Retina XDR con Dynamic Island è un capolavoro, così come il comparto fotografico con sensore nuovo periscopico dotato di zoom 5x. Costruito in titanio, è il più resistente tra gli smartphone e probabilmente anche uno dei più belli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.