Telegram si aggiorna: ecco le novità del mese di marzo per gli utenti

È arrivato ufficialmente il nuovo aggiornamento che porta Telegram ad un livello successivo. La nota applicazione di messaggistica istantanea che contende il primato a WhatsApp introduce dei miglioramenti per la privacy ma anche nuovi strumenti di monetizzazione ed opzioni per la sicurezza. Ci sono filtri per i messaggi ricevuti, un nuovo modo per capire quali sono gli utenti sconosciuti e delle funzionalità che consentono la gestione delle cosiddette stelle, ovvero la valuta digitale di Telegram.

Messaggi con Stelle: filtri e monetizzazione

Con l’introduzione della funzione “Messaggi con Stelle”, Telegram permette agli utenti di impostare una tariffa in Stelle per i messaggi ricevuti da sconosciuti. Questo sistema ha un duplice vantaggio:

Filtrare i messaggi indesiderati , riducendo lo spam e migliorando la privacy;

, riducendo lo spam e migliorando la privacy; Monetizzare le interazioni, un’opportunità interessante per creator e influencer.

Questa opzione può essere utilizzata anche nei gruppi e nei canali, facilitando interazioni più mirate. Inoltre, le Stelle ora possono essere usate per regalare Telegram Premium agli amici.

Conferma Contatto: più sicurezza nei messaggi ricevuti

Gli utenti saranno felici di conoscere anche una nuova funzionalità che potrebbe tornare utilissima: “Conferma Contatto”. Questa è pensata appositamente per aiutare chi usa Telegram a riconoscere i profili fasulli e le truffe che circolano in chat. Ad esempio, quando arriverà un messaggio da un contatto sconosciuto, si potrà avere a disposizione un’apposita pagina con le informazioni che lo riguardano. Eccone alcune:

Paese di provenienza ;

; Gruppi in comune ;

; Data di iscrizione a Telegram ;

; Ultimi aggiornamenti del profilo ;

; Indicatori di verifica.

Questo strumento offre un ulteriore livello di protezione contro possibili tentativi di phishing o frodi.

Altre novità dell’aggiornamento

L’update di marzo introduce anche miglioramenti alla gestione delle Stelle e nuove funzioni per gli utenti Android:

Ritiro delle Stelle tramite Fragment , che consente di convertire le Stelle in premi, acquistare inserzioni su Telegram e collezionabili blockchain TON;

, che consente di convertire le Stelle in premi, acquistare inserzioni su Telegram e collezionabili blockchain TON; Trasmissione su Chromecast per Android , che permette di inviare video direttamente ai dispositivi compatibili;

, che permette di inviare video direttamente ai dispositivi compatibili; Gestione del saldo delle Stelle nei gruppi , ora visibile dal profilo del gruppo;

, ora visibile dal profilo del gruppo; Possibilità di fissare fino a 6 regali sul proprio profilo.

Infine, Telegram Gateway, il sistema di verifica per aziende, introduce un’opzione per impostare tempi massimi di consegna per i codici di autenticazione, con rimborsi automatici in caso di ritardi. Questa soluzione si propone come un’alternativa più economica rispetto agli SMS tradizionali, con un costo di appena 0,01$ per autenticazione, rispetto ai 0,50$ o più di altri servizi.