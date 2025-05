Tesla Optimus: il robot umanoide ora fa anche le faccende domestiche

Il futuro della robotica domestica sembra più vicino che mai: il robot umanoide Optimus di Tesla ora è capace di svolgere compiti quotidiani che fino a poco tempo fa erano impensabili. Un recente video pubblicato da Tesla, che ha già superato i quattro milioni di visualizzazioni, mostra il robot impegnato in attività come mescolare ingredienti in una pentola, passare l’aspirapolvere e pulire superfici. Tutto questo è possibile grazie alla sua capacità di rispondere a comandi vocali con un alto livello di precisione, suscitando grande entusiasmo tra gli utenti dei social media.

Optimus apprende, Optimus fa

I’m not just dancing all day, ok pic.twitter.com/rKs5WwKjvf — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 21, 2025



Milan Kovac, vicepresidente del programma Optimus, ha sottolineato come il vero punto di forza di questo robot sia la sua capacità di apprendere osservando i comportamenti umani tramite video. Questa funzionalità innovativa consente di accelerare significativamente l’implementazione di nuove capacità, rendendo il robot un passo avanti nell’evoluzione della automazione.

Come è fatto Optimus

Dal punto di vista tecnico, Optimus ha caratteristiche che lo avvicinano molto agli umani: un’altezza di 173 centimetri, un peso di 57 kg e una capacità di sollevamento fino a 20 kg.

È governato dallo stesso sistema di intelligenza artificiale utilizzato nelle tecnologie di guida assistita dei veicoli Tesla, rendendolo versatile sia per l’ambiente domestico che per applicazioni industriali leggere.

Sebbene le capacità dimostrate da Optimus siano notevoli, non sono del tutto inedite nel panorama della robotica avanzata. Aziende come Boston Dynamics hanno già raggiunto risultati simili. Inoltre, rimane da verificare l’effettiva utilità pratica di un robot con autonomia ancora limitata.

Un robot per tutti

Tesla punta sull’accessibilità economica di Optimus, con un prezzo stimato tra i 20.000 e i 30.000 dollari, significativamente inferiore rispetto ai robot industriali tradizionali.

Tuttavia, la strada verso la produzione di massa non è priva di ostacoli. Le recenti restrizioni cinesi sull’esportazione di terre rare, materiali essenziali per i magneti del robot, rappresentano una sfida significativa. Pechino richiede garanzie sull’uso esclusivamente civile di questi materiali, mentre Tesla assicura che saranno destinati solo alla robotica commerciale.

La competizione nel settore è agguerrita. Aziende cinesi stanno sviluppando robot capaci di compiere azioni spettacolari, come andare in bicicletta o eseguire movimenti di arti marziali.