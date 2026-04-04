TF Mastercard Gold: carta di credito senza commissioni annuali, si richiede online in 3 minuti

Richiedere una carta di credito è sempre stato sinonimo di burocrazia: moduli da stampare, documenti da portare in filiale, code allo sportello e poi giorni di attesa. Un processo pensato per scoraggiare, non per aiutare. La TF Mastercard Gold di TFBank parte da un’idea opposta: tutto online, tutto in pochi minuti, senza commissione annuale. Una carta di credito vera, con tutti i vantaggi che ti aspetti, senza il peso delle procedure tradizionali.

Pagamenti smart, zero costi nascosti

La richiesta si completa interamente online: nessun documento cartaceo, nessuna firma da spedire, nessun appuntamento da fissare. Una procedura guidata ti accompagna passo dopo passo, e sai sempre dove sei e quanto manca. Una volta approvata, la carta arriva direttamente a casa tua in pochi giorni. Dal momento in cui decidi di richiederla a quello in cui tieni la carta in mano, il processo è progettato per essere il più semplice possibile.

La TF Mastercard Gold funziona con Google Pay e Apple Pay: un tap con lo smartphone o lo smartwatch e il pagamento è fatto, ovunque tu sia. Per gli acquisti quotidiani hai fino a 55 giorni senza interessi, con la libertà di saldare tutto in un’unica soluzione oppure rateizzare secondo le tue esigenze. E la parte migliore: nessuna commissione annuale. La carta non ti costa nulla solo per averla in tasca. Quando sei all’estero, la TF Mastercard Gold non applica costi extra sui cambi valuta — niente brutte sorprese sull’estratto conto al ritorno dalle vacanze. In più, pagando almeno il 50% del viaggio con la carta, attivi automaticamente un’assicurazione viaggio completa: copertura medica, protezione per bagagli smarriti fino a 2.500€, rimborso per cancellazioni fino a 3.000€ e copertura infortuni. Una carta che lavora per te, anche quando sei lontano da casa.