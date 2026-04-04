TF Mastercard Gold: carta di credito senza commissioni annuali, si richiede online in 3 minuti

La TF Mastercard Gold di TFBank si richiede in 3 minuti online. 55 giorni senza interessi, Google Pay, Apple Pay e assicurazione viaggio inclusa.
Roberta Bonori
Pubblicato il 4 apr 2026
TF Mastercard Gold: carta di credito senza commissioni annuali, si richiede online in 3 minuti

Richiedere una carta di credito è sempre stato sinonimo di burocrazia: moduli da stampare, documenti da portare in filiale, code allo sportello e poi giorni di attesa. Un processo pensato per scoraggiare, non per aiutare. La TF Mastercard Gold di TFBank parte da un’idea opposta: tutto online, tutto in pochi minuti, senza commissione annuale. Una carta di credito vera, con tutti i vantaggi che ti aspetti, senza il peso delle procedure tradizionali.

Ottieni la tua carta con TFBank

Pagamenti smart, zero costi nascosti

La richiesta si completa interamente online: nessun documento cartaceo, nessuna firma da spedire, nessun appuntamento da fissare. Una procedura guidata ti accompagna passo dopo passo, e sai sempre dove sei e quanto manca. Una volta approvata, la carta arriva direttamente a casa tua in pochi giorni. Dal momento in cui decidi di richiederla a quello in cui tieni la carta in mano, il processo è progettato per essere il più semplice possibile.

La TF Mastercard Gold funziona con Google Pay e Apple Pay: un tap con lo smartphone o lo smartwatch e il pagamento è fatto, ovunque tu sia. Per gli acquisti quotidiani hai fino a 55 giorni senza interessi, con la libertà di saldare tutto in un’unica soluzione oppure rateizzare secondo le tue esigenze. E la parte migliore: nessuna commissione annuale. La carta non ti costa nulla solo per averla in tasca. Quando sei all’estero, la TF Mastercard Gold non applica costi extra sui cambi valuta — niente brutte sorprese sull’estratto conto al ritorno dalle vacanze. In più, pagando almeno il 50% del viaggio con la carta, attivi automaticamente un’assicurazione viaggio completa: copertura medica, protezione per bagagli smarriti fino a 2.500€, rimborso per cancellazioni fino a 3.000€ e copertura infortuni. Una carta che lavora per te, anche quando sei lontano da casa.

Ottieni la tua carta con TFBank

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

BBVA, ultima chiamata per il 3% di remunerazione e cashback
Offerte

BBVA, ultima chiamata per il 3% di remunerazione e cashback
Conto con 3% di remunerazione e cashback: ultimi giorni di offerta per BBVA
Offerte

Conto con 3% di remunerazione e cashback: ultimi giorni di offerta per BBVA
Conto corrente remunerato e cashback del 3% con BBVA fino al 7 aprile
Offerte

Conto corrente remunerato e cashback del 3% con BBVA fino al 7 aprile
Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic
Offerte

Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic
Link copiato negli appunti