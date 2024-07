The Bear 3: le anticipazioni sulla nuova stagione

A fine giugno negli Stati Uniti ha fatto il suo debutto la terza stagione di The Bear, la serie televisiva con la protagonista la brigata guidata dallo chef Charmy in quel di Chicago. In Italia i nuovi episodi arriveranno nel mese di agosto, quando sulla piattaforma streaming Disney+ usciranno tutte le puntate dell’ultima stagione.

Le anticipazioni confermano che in The Bear 3 ci sarà ancora un’atmosfera dura, dove conflitti, cadute e traguardi ambiziosi si rincorreranno in maniera incessante. Perfezione è la parola chiave dei nuovi episodi, quella richiesta tanto dal protagonista quanto dagli altri componenti della brigata. Il nuovo capitolo di The Bear sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+.

Anticipazioni The Bear 3: spoiler sui nuovi episodi

Da quando la terza stagione di The Bear ha debuttato in America, si sono sollevate numerose polemiche, molte delle quali riguardano la trama, giudicata da diversi addetti ai lavori come troppo debole. C’è però spazio anche per commenti positivi, in particolare per quanto concerne la caratterizzazione di ogni personaggio (ne sono una chiara dimostrazione il sesto e l’ottavo episodio).

Per quanti sperano in una storia d’amore tra chef Carmy e Sydney, non ci sono buone notizie purtroppo. Infatti, le anticipazioni sulla nuova stagione di The Bear confermano che non ci sarà alcuna relazione romantica tra i due. Questo però non significa che nella realtà i due attori – Jeremy Allen White e Ayo Edebiri – non possano dare vita a qualcosa di più che una semplice amicizia.

Detto questo, non resta che attendere l’uscita di The Bear 3, fissata in Italia per il prossimo 14 agosto, quando saranno resi disponibili tutti gli episodi del nuovo capitolo. Per poterli vedere, occorrerà sottoscrivere un abbonamento a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese.