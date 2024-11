Threads di Meta raggiunge 35 milioni di nuovi utenti attivi a novembre

Qualcuno era scettico inizialmente ma a quanto pare tutto sta pian piano diventando normalità: Threads continua a crescere e lo fa costantemente. Il social di Meta lanciato per lottare contro X (ex Twitter), continua la sua scalata al successo. Secondo quanto riportato infatti i dati relativi al mese di novembre, avrebbero visto l’app registrare un nuovo numero di utenti attivi. Si tratta di 35 milioni di nuovi utilizzatori, dato interessante che dunque conferma la crescita costante e impressionante di questo social.

Threads cresce ancora: aggiunti al totale ben 35 milioni di nuovi utenti

Stando alle parole del CEO, Adam Mosseri, Threads aveva già superato i 15 milioni di iscritti a metà mese, mentre Mark Zuckerberg ha recentemente dichiarato agli investitori che la piattaforma conta un totale di oltre 275 milioni di utenti attivi mensili.

Questa crescita non è un caso isolato: anche altre piattaforme simili, come Bluesky, stanno ottenendo attenzione. Bluesky, ad esempio, ha superato i 20 milioni di utenti, posizionandosi come un’alternativa competitiva nel mercato dei microblogging.

Lanciato con il supporto di Meta, Threads ha ottenuto 20 milioni di iscritti nelle prime 24 ore. Parte del suo successo è attribuibile all’integrazione con Instagram e Facebook, che promuovono l’app mostrandone i contenuti ai loro utenti. Questo sistema ha reso Threads facilmente accessibile a chi è già familiare con le altre piattaforme di Meta.

Oltre a puntare sulla sua popolarità iniziale, Threads ha introdotto nuove funzionalità per competere con i rivali. Recentemente, ha lanciato feed personalizzati e la possibilità di cambiare il feed predefinito, una mossa pensata per offrire maggiore controllo agli utenti e migliorare l’esperienza d’uso.

Threads, X e Bluesky si contendono ora il mercato, spingendo l’innovazione in un settore in continua evoluzione. Questa concorrenza, seppur intensa, è positiva per gli utenti. Maggiori opzioni significano piattaforme più ricche di funzionalità e in grado di soddisfare meglio le diverse esigenze.

In un mondo digitale in cui un unico social network non basta più, la diversificazione delle piattaforme rappresenta un cambiamento che stimola progresso e creatività. Più scelte, più innovazione: una dinamica che fa bene agli utenti e all’intero settore.