Threads: ora tutti gli utenti potranno programmare i post

Dopo alcuni test su un campione ristretto di utenti, Threads ha finalmente reso disponibile la programmazione dei post a tutti gli iscritti.

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, attraverso la conferma di Adam Mosseri, responsabile della piattaforma e CEO di Instagram.

Come spiegato dallo stesso, gli utenti possono ora creare un nuovo post e, selezionando il menu con i tre punti in alto a sinistra, possono selezionare la voce Programma, per scegliere quando il contenuto sarà effettivamente pubblicato sulla piattaforma.

Programmare i post e non solo: ecco un’altra novità di Threads per i propri iscritti

Una volta che un post viene programmato, è possibile visualizzare lo stesso nuovamente, eliminarlo o modificarlo, il tutto attraverso la cartella delle bozze.

La funzione di cui stiamo parlando presenta alcuni limiti. Per esempio, sarà possibile programmare post solo nell’ambito dei 75 giorni successivi e non oltre. Non sarà possibile neanche programmare risposte a post già pubblicati.

Come sottolineato da Mosseri, Threads sta lanciando in alcuni territori una ulteriore funzionalità interessante. Stiamo parlando di un sistema per contrassegnare post ricondivisi. Questa, sembra consentire di evidenziare o aggiungere altri elementi a un post esistente.

Queste implementazioni sono solo le ultime di una lunga serie che sta interessando la più giovane piattaforma della famiglia Meta. Quella che ha raccolto maggiore attenzione è, senza ombra di dubbio, il radicale cambiamento per quanto riguarda la moderazione sul social. Dal sistema di fact-checking, Threads sta virando sulle community notes.

Anche se la piattaforma resta ancora lontana per numeri rispetto a X, i numeri proposti finora sono definibili come soddisfacenti. Nel solo mese di novembre dello scorso anno, per esempio, Threads ha visto un aumento di utenti pari a 35 milioni di iscritti in più.