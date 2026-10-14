Thunderbird per iPhone sarà nativo: tutto Swift e niente tracking

Thunderbird si prepara a sbarcare su iPhone e iPad con un’app progettata appositamente per l’ecosistema Apple.

Il progetto punta a portare l’esperienza del celebre client di posta elettronica anche sui dispositivi mobili della casa di Cupertino, mantenendo al centro controllo, affidabilità e libertà di utilizzo.

La novità più interessante riguarda l’approccio tecnico: anziché adattare un’applicazione esistente, gli sviluppatori stanno costruendo il software da zero, con un’architettura pensata per le esigenze della piattaforma.

L’iniziativa amplia le prospettive di un progetto open source già conosciuto dagli utenti desktop Windows e Android. L’obiettivo è creare un’esperienza coerente tra dispositivi, senza rinunciare alle caratteristiche che hanno contribuito alla reputazione di Thunderbird.

Thunderbird per iOS punta sullo sviluppo nativo

La scelta tecnologica emerge chiaramente dalle dichiarazioni pubblicate nella discussione ufficiale.

Uno sviluppatore ha precisato che il 98,9% del codice è scritto in Swift e SwiftUI, le tecnologie di riferimento per realizzare applicazioni native sulle piattaforme Apple. Le componenti basate su altri linguaggi, impiegate soprattutto per gestire alcuni elementi legati alla composizione dei messaggi e alle interfacce Web, rappresentano una parte marginale dell’applicazione.

Questa impostazione consente di costruire un’interfaccia più aderente alle convenzioni di iOS, con attenzione alla fluidità, all’accessibilità e all’integrazione con le funzioni del sistema operativo. Il team sta lavorando sulle fondamenta del client, dalla configurazione degli account alla sincronizzazione in background, fino ai già citati strumenti per leggere e comporre i messaggi.

Un altro elemento importante riguarda la filosofia del progetto. Il responsabile dello sviluppo ha dichiarato che la priorità è garantire la privacy, escludendo il tracciamento degli utenti e la raccolta dei loro dati. Si tratta di un impegno esplicito del team, che dovrà essere valutato anche alla luce del comportamento effettivo dell’applicazione una volta disponibile.

La distribuzione non è ancora aperta al pubblico generale. Nel frattempo, il gruppo di lavoro sta raccogliendo indicazioni dalla comunità per definire le funzionalità più utili e migliorare l’esperienza quotidiana. Il codice sorgente è consultabile nel repository ufficiale su GitHub, dove è possibile seguire l’evoluzione del software.

Integrazione desktop e prospettive per gli utenti

Uno degli aspetti più promettenti riguarda la possibilità di collegare l’app mobile all’ambiente desktop. Il team ha indicato una futura sincronizzazione semplificata degli account, potenzialmente attraverso un codice QR, per ridurre le operazioni necessarie quando si configura un nuovo dispositivo. Questa funzione è ancora un’ipotesi progettuale e non va confusa con una caratteristica già disponibile.

L’intenzione è offrire un’esperienza che accompagni l’utente durante la giornata, passando dal computer allo smartphone senza rendere la gestione della posta un’attività frammentata. Per raggiungere questo risultato, sarà importante coordinare non soltanto l’accesso agli account, ma anche le preferenze personali e l’organizzazione dei messaggi.