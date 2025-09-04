Ti trovi fuori dall'Italia? Con ExpressVPN accedi a siti e piattaforme bloccate

Chi si trova fuori dall’Italia e vuole continuare a navigare come se fosse a casa può affidarsi a ExpressVPN, un servizio che mette a disposizione server situati anche nel nostro Paese. Collegandosi a questi, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano, superare le restrizioni geografiche e accedere liberamente a siti e piattaforme altrimenti bloccati.

In questo momento ExpressVPN è in forte sconto: -67% e prezzo di 4,49€ al mese per il piano biennale, con 4 mesi extra gratis e tre giorni di utilizzo gratuito dell’eSIM Holiday. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di questo servizio.

I vantaggi assicurati da ExpressVPN

Oltre a garantire accesso senza limiti, ExpressVPN assicura protezione totale dei dati grazie a sistemi di crittografia avanzati e al protocollo Lightway, progettato per offrire connessioni sempre veloci e stabili. La politica no log certifica inoltre l’assenza di tracciamento delle attività online, anche quando ci si connette da reti Wi-Fi pubbliche.

Altre caratteristiche del servizio

Oltre 105 Paesi coperti dai server, inclusa l’Italia

coperti dai server, inclusa l’Italia Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi in contemporanea senza limiti di banda

senza limiti di banda Streaming fluido e sicuro, anche in 4K

Chi sceglie oggi ExpressVPN può attivare il piano biennale con 4 mesi extra gratuiti, beneficiando di uno sconto del 67%. Il prezzo si riduce così a 4,49 € + IVA al mese e include anche una eSIM da utilizzare all’estero per tre giorni. La promozione prevede 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

L’attivazione è semplice: basta accedere al sito ufficiale di ExpressVPN e completare la procedura.