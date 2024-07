L’Apple Vision Pro ha ufficialmente superato i confini statunitensi ed è finalmente acquistabile anche in altri paesi. L’Italia purtroppo non c’è, il Regno Unito sì, e per l’occasione il CEO dell’azienda di Cupertino Tim Cook una serie di interviste volte anche a spingere le vendite del visore.

Parlando i microfoni del The Sun, Tim Cook ha dichiarato di usare il Vision Pro ogni giorno e “in tutti gli aspetti della [sua] vita quotidiana“. Il dirigente d’azienda ha ad esempio affermato di utilizzare il visore per godersi contenuti su Apple TV+, come la premiata serie televisiva Ted Lasso.

Per me, la possibilità di posizionarmi come voglio, incluso sdraiarmi e avere lo schermo sul soffitto, è un’esperienza incredibile. Ed uno schermo molto ampio, quindi il livello di intrattenimento che offre è davvero incredibile.

Cook ha poi sottolineato come il visore sia perfetto anche per il multitasking, visto che le finestre possono essere posizionate nello spazio fisico di chi lo indossa. Ma parlando in generale, per il CEO di Apple, l’esperienza che offre il Vision Pro è difficile da spiegare, perché il dispositivo andrebbe provato. “È difficile spiegarla a parole, ed è difficile mostrare in 2D un’esperienza che in realtà è 3D“, ha dichiarato Cook, che poi ha sottolineato quanto il visore sia facile e intuitivo da utilizzare.

Come è scontato che sia, le interviste di Tim Cook hanno lo scopo di presentare al meglio un dispositivo sì tecnologicamente molto avanzato, ma anche molto (troppo?) costoso. E il prezzo (oltre 3.000 dollari) sta sicuramente rappresentando un ostacolo al suo successo.

Secondo le stime di IDC, il visore registrerà un calo del 75% nelle vendite nazionali (USA) nel trimestre in corso, ma le vendite internazionali dovrebbero riuscire a compensare il calo. Per quanto riguarda il 2024 nella sua totalità, Apple non riuscirà a superare le 500.000 unità vendute, ancora secondo IDC.

Una versione economica del visore di realtà mista è attesa per il 2025 e potrebbe aiutare a riaccendere l’interesse degli utenti.