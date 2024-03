TIM Fibra ad alta velocità: 2,5Gbps a soli 27,90€ mensili

Scopri la potenza del WiFi Power Smart di TIM, l’abbonamento che ti garantisce una connessione FTTH (Fiber To The Home) fino a 2,5Gbps (a seconda della copertura). Ci sono modem inclusi e servizi aggiuntivi a un costo promozionale di soli 27,90€, con attivazione gratuita se sottoscrivi online prima del 27 marzo. Con la fibra ad alta velocità di TIM, vivrai un’esperienza di navigazione senza precedenti, con velocità straordinarie che ti permettono di esplorare il web, effettuare download e goderti contenuti in alta definizione senza interruzioni.

Questo pacchetto è ideale per chi lavora da remoto, per gli appassionati di cinema in streaming o per gli amanti dei videogiochi online, con prestazioni di alto livello in ogni circostanza.

Fibra ad alta velocità con TIM: un’offerta da non lasciarti sfuggire

Con questa offerta di TIM, per i primi 24 mesi, le chiamate sono illimitate verso tutti i numeri nazionali se l’attivi online. Al termine del periodo promozionale, l’opzione Voce avrà un costo aggiuntivo di 5€ al mese.

Il modem TIM HUB+ Executive incluso nell’offerta rappresenta il top di gamma per qualità, garantendoti una connessione stabile e sicura. Collega tutti i tuoi dispositivi senza alcun problema e massimizza l’efficienza della tua connessione con il WiFi 6 e la tecnologia EasyMesh.

Se vuoi navigare in modo protetto, TIM mette a tua disposizione strumenti avanzati per la sicurezza online, così avrai sempre la certezza che la tua privacy venga tutelata. Inoltre, c’è un Bonus Web di 3€ per i nuovi Clienti TIM. Si tratta di uno sconto esclusivo per chi attiva l’offerta online entro la data specificata, applicato al canone mensile per le nuove sottoscrizioni.

Non aspettare troppo! Controlla la copertura visitando la pagina ufficiale e cliccando su “verifica e attiva”. Inserisci i tuoi dati di residenza e, una volta confermata la disponibilità del servizio, procedi con l’attivazione della fibra ad alta velocità.