È sufficiente un clic su una pagina Web malevola per vanificare le protezioni offerte da Tor Browser e consentire a un soggetto remoto di risalire all’indirizzo IP pubblico dell’utente. Lo ha dimostrato Carlos Roque, ricercatore di Calif, nell’ambito del programma Patch the Planet promosso da OpenAI. Il lavoro, appena pubblicato, documenta una concatenazione di vulnerabilità che consente di aggirare il meccanismo sul quale poggia l’anonimato garantito dal browser.

Nato dalle ricerche sull’onion routing avviate negli anni ’90, Tor ha introdotto un modello di comunicazione basato sull’instradamento del traffico attraverso più nodi intermedi e sull’impiego di diversi livelli di cifratura. La sicurezza degli utenti dipende anche dall’affidabilità del software installato sui loro dispositivi. Tor Browser deriva infatti da Firefox ESR (Extended Support Release), sul quale gli sviluppatori applicano numerose modifiche orientate alla tutela della privacy.

Proprio nel codice di Firefox risiede la vulnerabilità CVE-2026-92027, corretta lo scorso settembre ma della quale soltanto adesso emergono pubblicamente tutte le implicazioni per chi utilizza Tor Browser.

Il nome scelto per la ricerca, TORtilla with Onion, è un gioco di parole che richiama la tortilla di patate con cipolla tipica della cucina spagnola. Il riferimento è duplice: Tor Browser e l’onion routing, il meccanismo di instradamento a strati che l’attacco riesce ad aggirare senza violarne la crittografia.

Come è possibile scoprire il vero indirizzo IP di chi usa Tor Browser

Durante una normale sessione di navigazione attraverso Tor, il server Web di destinazione conosce soltanto l’indirizzo IP del nodo di uscita. Nel caso dei servizi .onion , accessibili soltanto attraverso la rete Tor, invece, la comunicazione avviene mediante un punto di incontro (rendezvous point) interno alla rete, senza che client e server debbano conoscere reciprocamente i rispettivi indirizzi IP.

L’intero meccanismo presuppone che le comunicazioni del browser transitino attraverso Tor: se un componente software stabilisse una connessione diretta con un server remoto, la protezione verrebbe meno, anche quando la rete Tor funziona perfettamente.

Tor Browser affianca al motore di Firefox un processo separato che esegue il client Tor; la configurazione del browser prevede l’utilizzo di un proxy SOCKS locale per l’instradamento delle richieste. Non si tratta, però, di un vincolo imposto a livello di sistema operativo su tutte le connessioni in uscita.

Una pagina Web malevola può compromettere il motore di Firefox

Immaginiamo che un aggressore allestisca un sito Web apparentemente innocuo, inducendo gli utenti di Tor Browser a visitarlo. Potrebbe trattarsi di un forum, di un servizio di condivisione file o di un sito accessibile tramite un indirizzo .onion .

Nella dimostrazione di Calif, l’interazione dell’utente consiste in un semplice clic su un elemento della pagina: serve ad autorizzare l’apertura di una finestra popup, che il browser altrimenti bloccherebbe.

La vulnerabilità CVE-2026-92027 interessa Gecko, il motore di rendering di Firefox, e più precisamente l’implementazione dell’interfaccia ReadableStream, utilizzata dalle applicazioni Web per elaborare flussi di dati senza attendere che siano interamente disponibili.

Il problema riguarda la modalità BYOB (Bring Your Own Buffer), che permette al codice JavaScript di mettere a disposizione un buffer di memoria nel quale memorizzare direttamente i dati ricevuti, evitando allocazioni e copie superflue.

In determinate condizioni, Gecko libera prematuramente un’area di memoria che il codice JavaScript può ancora utilizzare. Si tratta di una vulnerabilità di tipo use-after-free (UAF). È come se il browser concedesse a una pagina Web l’accesso a uno spazio di memoria che, nel frattempo, ha assegnato ad altri oggetti interni. L’aggressore può quindi interferire con dati che dovrebbero risultare inaccessibili al codice JavaScript.

Dalla corruzione della memoria all’aggiramento delle protezioni del browser

La corruzione della memoria permette di compromettere il processo che gestisce i contenuti Web: il ricercatore ricorre alla tecnica ROP (Return-Oriented Programming), che consiste nel riutilizzare frammenti di codice macchina già presenti nel programma per alterarne il comportamento.

Firefox adotta però un’architettura multiprocesso: il processo responsabile della visualizzazione delle pagine Web opera all’interno di una sandbox e dispone di privilegi inferiori rispetto al processo principale del browser.

Come ha fatto quindi Roque a superare tale barriera?

Il ricercatore ha individuato un ulteriore punto debole nella gestione della cronologia di navigazione. Il processo principale di Firefox accetta alcune informazioni provenienti dal processo che elabora i contenuti senza verificare adeguatamente i privilegi associati.

Il risultato è che il processo principale può autorizzare il caricamento di una pagina interna del browser sulla base di informazioni alterate. Non occorre compromettere direttamente il processo principale: è sufficiente indurlo a eseguire un’operazione legittima sulla base di presupposti falsi.

Il browser stesso rivela l’indirizzo IP pubblico dell’utente

Entrano a questo punto in gioco i DevTools, gli strumenti per sviluppatori integrati in Firefox: tra le varie funzionalità offerte, consentono anche di collegarsi a un’istanza remota del browser per svolgere attività di debug.

A differenza delle normali richieste HTTP e HTTPS generate dalle pagine Web, il meccanismo di connessione remota dei DevTools può utilizzare direttamente un socket TCP senza passare attraverso il proxy SOCKS di Tor. È proprio qui che viene meno la protezione dell’anonimato: il browser stabilisce una comunicazione diretta con un server esterno controllato dall’aggressore.

Non occorre neppure completare lo scambio di dati previsto dal protocollo di debug: il semplice handshake TCP, ossia la procedura iniziale con cui due dispositivi instaurano una connessione, rende già visibile al server l’indirizzo IP pubblico di provenienza. L’utente, nel frattempo, può continuare a navigare attraverso Tor senza accorgersi della divulgazione del suo indirizzo IP.

Un soggetto interessato a identificare i frequentatori di un determinato servizio online potrebbe cercare di associare le sessioni anonime agli indirizzi IP delle connessioni ricevute al di fuori della rete Tor. La disponibilità dell’indirizzo IP può facilitare la localizzazione geografica approssimativa dell’utente, l’individuazione del provider Internet utilizzato e la correlazione con altre informazioni raccolte in precedenza.

Firefox integra una serie di pagine interne, accessibili mediante indirizzi che iniziano con about: . Tra queste figura about:devtools-toolbox , utilizzata per caricare l’interfaccia degli strumenti per sviluppatori. A differenza delle normali pagine Web, alcuni di questi componenti operano con privilegi elevati e possono accedere direttamente alle funzionalità native del browser.

Una comune pagina Web non dispone dell’autorità necessaria per utilizzare tali funzionalità: proprio la concatenazione delle vulnerabilità individuate da Calif permette però di alterare le informazioni associate alla cronologia di navigazione, inducendo il processo principale di Firefox a considerare attendibile un’operazione che in realtà proviene da un processo compromesso.

Il problema riguarda il cosiddetto System Principal, un’identità di sicurezza interna alla quale Firefox riconosce il massimo livello di autorizzazione. L’insufficiente validazione delle informazioni provenienti dal processo dei contenuti permette di ottenere il caricamento della pagina interna dei DevTools con tale livello di privilegi.

L’utente non deve quindi premere il tasto F12 , aprire manualmente gli strumenti per sviluppatori o abilitare il debug remoto nelle impostazioni di Tor Browser: è il browser stesso a caricare il componente privilegiato in seguito allo sfruttamento delle vulnerabilità.

Il browser stesso rivela l’indirizzo IP pubblico dell’utente

Gli strumenti per sviluppatori di Firefox integrano una funzionalità di debug remoto, concepita per consentire il collegamento a un’altra istanza del browser. Il problema è che il meccanismo sottostante può stabilire una connessione TCP senza utilizzare il proxy SOCKS attraverso il quale Tor Browser instrada il normale traffico Web.

L’aggressore riesce così a sfruttare indirettamente una funzionalità legittima del programma per provocare una comunicazione esterna alla rete Tor. Non è il codice JavaScript della pagina malevola ad aprire direttamente la connessione: è il processo privilegiato di Firefox a effettuare l’operazione.

Non occorre neppure completare lo scambio di dati previsto dal protocollo di debug. Il semplice handshake TCP rende già visibile al server remoto l’indirizzo IP pubblico di provenienza della connessione, mentre le normali richieste della pagina Web continuano a transitare attraverso la rete Tor.

Come proteggersi e perché Tor Browser da solo può non bastare

Calif ha verificato il funzionamento dell’attacco con Tor Browser 15.0.22, utilizzando le impostazioni predefinite del programma; la versione 15.0.23 ha già introdotto le correzioni necessarie. Chi utilizza Tor Browser dovrebbe quindi assicurarsi di avere installato la versione stabile più recente.

L’impostazione del livello di sicurezza su Safest, che disabilita JavaScript per impostazione predefinita, contribuisce inoltre a ridurre la superficie di attacco.

La ricerca evidenzia soprattutto i vantaggi di soluzioni come Tails e Whonix, progettate per imporre l’instradamento delle comunicazioni attraverso Tor anche a livello di sistema, con meccanismi che non dipendono esclusivamente dalla configurazione del browser.

Se un’applicazione compromessa tenta di stabilire una connessione diretta con Internet, un ulteriore livello di isolamento e filtraggio delle comunicazioni può impedirle di portare a termine l’operazione. Il principio è quello della difesa in profondità: evitare che una singola vulnerabilità software possa compromettere tutte le garanzie di riservatezza sulle quali l’utente fa affidamento.