Torino-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Torino e Juventus in campo per la 32esima giornata di Serie A e il sempre delicatissimo e sentito Derby della Mole. I bianconeri puntano a ripetere il successo ottenuto contro la Fiorentina per consolidare terzo posto e qualificazione in Champions League, per la quale manca solo la matematica.

Il toro, invece, oltre ad ottenere un successo di prestigio punta a giocarsi le residue chance di qualificazione in Europa. Considerata la quasi certezza della quinta squadra in Champions per le italiane, i granata potrebbero guardare all’ottavo posto per la Conference League, oggi distante 4 punti.

Torino-Juventus in streaming: le probabili formazioni

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 3-4-2-1 con Milinkovic in porta difeso da Tameze, Buongiorno e Rodiguez. A centrocampo spazio per Ricci, Linetty, Bellanova e Lazaro. Sanabria e Zapata potrebbero formare il duo d’attacco, con Vlasic dietro di loro.

3-5-2 invece per la Juventus di Allegri con Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa. In mezzo al campo chance per Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic e Rabiot. Confermata la coppia d’attacco formata da Vlahovic e Chiesa.

Assente ancora Milik, sono aperti invece i ballottaggi tra Cambiaso e Weah a destra e Kostic e Iling a sinistra.

