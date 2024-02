Torino-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Torino e Lazio continuano il filone dei recuperi della 21esima giornata di Serie A, con molte partite rinviate per la Supercoppa Italiana. Una sfida per l’Europa con i biancocelesti reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna e i granata che sognano di agganciare in qualche modo il treno europeo.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Torino-Lazio in streaming: le probabili formazioni

I padroni di casa devono affrontare alcune assenze nella formazione titolare, come il forfait di Vojvoda che sarà sostituito da Lazaro sulla fascia sinistra. Problemi anche a centrocampo con un ballottaggio tra Vlasic e Ilic per una maglia da titolare. Se Ilic dovesse ottenere la preferenza, verrà impiegato al centro insieme a Linetty, mentre Ricci verrà spostato nella posizione di trequartista.

Per quanto riguarda l’attacco, la coppia Sanabria-Zapata sarà incaricata di mettere alla prova la difesa avversaria della Lazio.

Per gli ospiti, viste le assenze di Patric e Rovella, Sarri si prepara a schierare la coppia difensiva formata da Gila e Romagnoli. A centrocampo, Cataldi prenderà il posto di Vecino, affiancato da Guendouzi e Luis Alberto sulle fasce. In attacco confermatissimo il trio Isaksen, Felipe Anderson e Immobile.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta streaming su DAZN.

