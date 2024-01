Torino-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

A inizio stagione in pochi avrebbero pensato che Torino-Napoli potesse valere una fetta di Europa. Sta di fatto che i Campioni d’Italia, in crisi di risultati, si trovano attualmente in ottava posizione a soli 4 punti di vantaggio sui granata che, dal loro undicesimo posto, segnano un rientro nella lotta per una competizione europea.

Una partita dunque molto delicata che avrà inizio alle ore 15. La diretta streaming da non perdere è come sempre su DAZN.

Torino-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Ivan Juric ha a disposizione il meglio del suo repertorio per affrontare il Napoli, con l’unica eccezione del lungodegente Schuurs. In difesa, la scelta ricade su Tameze affiancato da Buongiorno e Rodriguez.

A centrocampo, Linetty sembra avere il vantaggio su Ricci per affiancare Ilic. Bellanova si posizionerà a destra, mentre sulla sinistra si assiste al consueto duello tra Vojvoda e Lazaro. In attacco, pochi dubbi: Vlasic supporterà il duo Sanabria-Zapata, con quest’ultimo che ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2026.

Il Napoli inizia il nuovo anno in emergenza, con numerose assenze da gestire per l’importante sfida piemontese. Anguissa e Osimhen saranno assenti per la Coppa d’Africa, mentre Meret, Olivera e Natan non saranno disponibili. Le condizioni di Demme e Gaetano rimangono da valutare.

Nel 4-3-3, Gollini si posizionerà tra i pali, difeso da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo, Cajuste prenderà il posto di Anguissa, affiancato da Lobotka e Zielinski. In attacco, ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con il “Cholito” leggermente favorito, mentre Kvaratskhelia sarà schierato a sinistra e Politano a destra.

Calcio d’inizio alle ore 15. Tutto in diretta streaming su DAZN.

