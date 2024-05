Torrenting e peer to peer, è necessario utilizzare una VPN?

Se rientri nella schiera di utenti che sfruttano il torrenting per la condivisione di file in peer-to-peer, faresti bene a prendere in considerazione l’utilizzo di una connessione VPN. Spesso e volentieri, infatti, questo tipo di reti nasconde numerose falle di sicurezza: il rischio concreto è che alcuni malintenzionati riescano a bucare la rete per sottrarre dati sensibili degli utenti.

In Italia uno dei punti di riferimento è PrivateVPN, tra le migliori VPN per rapporto qualità-prezzo. Nelle ultime ore il piano di 12 mesi è in offerta a 2,08 euro al mese, con l’aggiunta di 24 mesi extra allo stesso prezzo, per un totale dunque di 3 anni.

Perché usare una VPN per torrenting e peer-to-peer

L’utilizzo di una VPN consente di proteggere i dati personali degli utenti che sono soliti sfruttare torrent e P2P. Nello specifico, PrivateVPN offre oltre 200 server in 63 Paesi di tutto il mondo, attraverso cui è possibile beneficiare di una larghezza di banda illimitata.

Quest’ultimo è un ulteriore aspetto cruciale, dato che i provider di rete usano di frequente l’espediente di limitazione del traffico per contrastare appunto il torrenting. Grazie alla connessione VPN, invece, l’ISP non potrà vedere il tuo traffico Internet e di conseguenza non avrà modo di agire contro di te.

Negli ultimi anni la popolarità di PrivateVPN è cresciuta in maniera esponenziale, grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo offerto dalla sua VPN. A maggior ragione oggi, con un’offerta molto allettante su quello che di fatto è un piano della durata di tre anni: grazie al maxi sconto dell’85%, puoi sottoscrivere una delle migliori VPN in Italia a soli 2,08 euro al mese per 36 mesi. In aggiunta a questo, hai anche la garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.