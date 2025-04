Total VPN con antivirus a 1,59€/mese grazie allo sconto dell'80%

Se sei alla ricerca di una VPN illimitata che funzioni in combinazione con antivirus e adblock allora Total VPN è esattamente ciò che fa al caso tuo. Tre servizi in uno, ad un prezzo veramente eccezionale: grazie ad uno sconto dell’80%, puoi avere questo tool al prezzo di 1,59€ al mese per un anno.

Quindi avrai navigazione sul web completamente anonima, protezione dalle minacce informatiche e esperienza online senza pubblicità. Il tutto con garanzia “Soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni. Per ottenere questa promo vai sul sito di Total VPN.

Perché Total VPN è una delle migliori offerte del momento

Dietro Total VPN c’è il marchio TotalAV, azienda che in questi anni è diventata un punto di riferimento per la cybersecurity. Il cuore del piano in offerta è proprio la VPN, strumento essenziale per chi lavora online quotidianamente e vuole mettere al sicuro i propri dati personali e quelli aziendali. Con questo tool è possibile rendere privata la connessione, garantendo che nessuno spii la navigazione.

Ma i vantaggi che derivano dall’utilizzo di una rete virtuale privata come Total VPN non finiscono qui. Con questo strumento si possono sbloccare i contenuti geograficamente limitati dai provider di rete. Per chi si trova ad esempio all’estero e vuole guardare i contenuti della tv italiana, e viceversa chi è in Italia e desidera sbloccare le piattaforme estere, può farlo connettendosi a server posizionati nei vari Paesi.

Questo è ottimo per chi ha intenzione di guardare eventi sportivi in diretta, oppure anche una serie TV o un film. Come detto, tuttavia, la VPN rappresenta solo 1/3 del pacchetto: ci sono anche l’antivirus e l’adblock integrati nel piano.

Il costo, in via del tutto eccezionale, è di 1,59€ al mese con sconto del 90%. Per attivarlo basta andare sul sito di Total VPN.