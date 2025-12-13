TotalAV: pacchetto con VPN, antivirus e adblock scontato dell'80%

Con il bundle di TotalAV puoi avere VPN, antivirus e adblock al prezzo di 1,59€ al mese per un anno, grazie all'80% di sconto.
Edoardo Damato
Pubblicato il 13 dic 2025
Proteggere i propri dispositivi è una priorità, ma i costi per avere un software affidabile spesso diventano un forte deterrente. In questo periodo, però, TotalAV presenta un’offerta che abbassa la spesa iniziale e include una suite completa con VPN, antivirus e adblock a un prezzo difficilmente eguagliabile.

Il piano annuale, infatti, scende a 1,59 euro al mese, grazie a uno sconto dell’80%. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta di TotalAV.

Cosa include TotalAV e perché è un software così apprezzato

Il cuore dell’offerta TotalAV è la sua VPN illimitata. L’utilizzo di un sistema di crittografia avanzato mette al riparo le informazioni scambiate online, diminuendo sensibilmente il rischio di accessi indesiderati e tentativi di tracciamento. Questo tipo di protezione è molto utile quando ci si connette a reti pubbliche, spesso vulnerabili e più esposte a intercettazioni. Le credenziali dei servizi utilizzati e i dati personali restano così tutelati anche in situazioni non sicure (come reti WiFi pubbliche).

La VPN consente inoltre di superare le limitazioni imposte dai contenuti con blocchi geografici. La rete TotalAV comprende più di 50 server ad alta velocità distribuiti a livello internazionale. Cambiando localizzazione virtuale si accede a piattaforme, siti e servizi non disponibili nel proprio Paese. L’app è utilizzabile su desktop, laptop, smartphone e tablet.

Oltre alla rete privata virtuale, il pacchetto include TotalAdblock, strumento progettato per eliminare banner e pop-up invasivi, e TotalAV Antivirus, programma studiato per individuare e neutralizzare le principali minacce informatiche come virus, malware e trojan.

La promozione si applica ai primi dodici mesi di utilizzo, con la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni nel caso il servizio non soddisfi le aspettative. Tutti i dettagli sull’attivazione sono disponibili sul sito ufficiale di TotalAV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

