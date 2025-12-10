TotalAV Premium 2026: risparmia 80€ subito e proteggi PC, Mac e smartphone con un solo abbonamento

Con TotalAV puoi avere un antivirus completo per proteggere i dispositivi della tua famiglia a un prezzo super.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 10 dic 2025
Con uno sconto massiccio di 80 euro hai l’opportunità unica di portarti a casa una suite di protezione valida per i dispositivi di tutta la tua famiglia. TotalAV Premium 2026 ti offre una protezione in tempo reale contro qualsiasi minaccia, compatibilità Windows, Mac, Android e iOS e tutela la tua identità e i tuoi acquisti: la licenza annuale ti costerà soltanto 19 euro invece di 99.

Acquista TotalAV Antivirus 2026

TotalAV Premium 2026 ti garantirà dunque una protezione in tempo reale che verifica download, installazioni e file eseguibili, bloccando immediatamente virus e minacce. L’efficacia è riconosciuta da milioni di utenti nel mondo: gli aggiornamenti delle definizioni dei virus ogni ora e i punteggi eccellenti nei test contro il malware lo rendono una scelta affidabile e sicura. Potrai dunque navigare, lavorare e fare acquisti online con una tranquillità assoluta.

Le funzioni integrate renderanno l’esperienza completa, con eliminazione malware, blocco degli annunci irritanti con TotalADBlock, blocco delle minacce online con WebShield e programma di scansioni smart per mantenere il tuo sistema sempre al sicuro.

Un pacchetto che, come abbiamo visto, è 100% compatibile con i principali sistemi operativi così da poter proteggere ogni dispositivo che utilizzi. Attivalo adesso a soli 19 euro invece di 99 per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

