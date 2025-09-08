TotalAV Premium in promozione: un anno di protezione a soli 19€

Cerchi un antivirus di ottimo livello ma senza spendere troppo? Dovresti valutare TotalAV: ora un anno di protezione costa solo 19€.
Edoardo Damato
Pubblicato il 8 set 2025
TotalAV Premium in promozione: un anno di protezione a soli 19€

Difendere i propri dispositivi da virus e minacce online oggi è indispensabile e con l’attuale promozione diventa anche conveniente. TotalAV Premium è disponibile a soli 19€ per il primo anno, con un risparmio di 80€ rispetto al prezzo di listino di 99€.

Nel pacchetto sono incluse due licenze aggiuntive per estendere la sicurezza anche a smartphone e tablet, oltre a strumenti dedicati all’ottimizzazione del PC, senza alcun costo extra. L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di TotalAV.

TotalAV Premium: sicurezza e prestazioni in un’unica soluzione

TotalAV Premium non si limita a essere un antivirus tradizionale, ma rappresenta una suite di cybersicurezza completa, pensata per garantire protezione costante e allo stesso tempo migliorare le performance dei dispositivi. Ogni file scaricato, installato o eseguito viene analizzato in tempo reale, così da bloccare subito eventuali minacce. Il software è in grado di individuare e rimuovere malware, spyware, trojan e ransomware, assicurando un livello di difesa elevato contro i pericoli più diffusi.

Gli utenti possono programmare scansioni automatiche per mantenere il sistema sempre sotto controllo senza interventi manuali. A questo si aggiunge la protezione della privacy: i cookie di tracciamento vengono eliminati, cancellando le tracce della navigazione online, mentre il monitoraggio delle violazioni segnala immediatamente se l’indirizzo e-mail risulta coinvolto in fughe di dati.

Oltre alla sicurezza, TotalAV Premium offre anche strumenti di ottimizzazione che consentono di liberare spazio sul disco e velocizzare il computer. Il tutto è accessibile su più piattaforme, con compatibilità garantita per Windows, Mac, Android e iOS.

Grazie alla promozione in corso, con soli 19€ si ottiene un anno di protezione avanzata per un massimo di tre dispositivi, unendo sicurezza, privacy e prestazioni in un’unica soluzione completa e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

