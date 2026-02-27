TotalAV presenta la sua offerta per la VPN: ora al prezzo più basso dell'anno

Anche quest’anno TotalAV è in prima linea sul fronte della sicurezza informatica. Una chiara dimostrazione arriva dal pacchetto VPN e antivirus in offerta a 1,59 euro al mese, il prezzo più basso dell’anno, per effetto dell’80% di sconto rispetto al prezzo di listino di 99 euro.
Con Total VPN ci si assicura da una parte una privacy online granitica grazie a un ottimo servizio di rete privata virtuale, dall’altra una sicurezza informatica e una tutela della propria identità da primato, per mezzo di un antivirus pluripremiato e tutta una serie di strumenti extra inclusi nel pacchetto in promozione.
I super poteri di Total VPN
Iniziamo dal servizio di rete privata virtuale. La VPN di TotalAV nasconde l’attività web dei propri clienti agli occhi di provider di rete nazionali, utenti malintenzionati e hacker, per una privacy totale.
Allo stesso modo, offre una protezione extra quando ci si connette alla rete Wi-Fi pubblica di aeroporti, hotel e ristoranti. Ciò torna molto utile soprattutto in vacanza, quando si ha la cattiva abitudine di collegarsi a una rete aperta, non sicura, con tutte le conseguenze del caso.
Un altro vantaggio è l’accesso a tutti i propri contenuti streaming preferiti, indipendentemente da quella che è la propria posizione.
A tutto questo, infine, si aggiungono il blocco della pubblicità presenti nei siti web, per un’esperienza di navigazione di gran lunga migliore rispetto a quella degli ultimi anni, e una protezione antivirus in tempo reale, particolarmente efficace contro i malware.
Il piano annuale di Total VPN è in offerta a 1,59 euro al mese invece di 99 euro all’anno. L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, include anche il blocco degli annunci pubblicitari e la protezione con antivirus senza costi aggiuntivi, con la possibilità di richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.