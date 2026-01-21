TotalAV ti dà sicurezza completa con VPN, antivirus e adblock a soli 19€

Spesso per assemblare un set di prodotti di cybersecurity è necessario acquistare più abbonamento separati. Non è il caso di TotalAV, che per un periodo di tempo limitato mette a disposizione un pacchetto completo che riunisce VPN, antivirus e sistema di blocco delle pubblicità a un prezzo estremamente vantaggioso.

Il costo scende a soli 1,59 euro al mese, grazie a uno sconto dell’80%. Ma vediamo nel dettaglio come funziona TotalAV e quali tool include.

Tutti i vantaggi del bundle di TotalAV

Uno degli aspetti centrali della soluzione TotalAV è la tutela della riservatezza durante la navigazione.

La VPN inclusa adotta tecnologie di crittografia avanzata che proteggono il traffico Internet, impedendo a soggetti esterni di intercettare dati sensibili come password, informazioni personali o abitudini di navigazione. Un livello di sicurezza particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, meno affidabili e più vulnerabili.

Oltre a proteggere i dati, la VPN consente anche di aggirare i blocchi geografici. Grazie a una rete di oltre 50 server veloci distribuiti in diversi Paesi, è possibile modificare virtualmente la propria posizione e accedere a contenuti online o piattaforme di streaming normalmente non disponibili nella propria area.

Il pacchetto comprende inoltre l’antivirus TotalAV, studiato per individuare e neutralizzare in anticipo virus, malware e altre minacce digitali, mantenendo il dispositivo sempre al sicuro. Completa l’offerta AdBlock, che rimuove automaticamente pubblicità e banner invasivi.

Con questa promozione, TotalAV raggiunge il prezzo più basso dell’anno:1,59 euro al mese per il primo anno.